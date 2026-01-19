Ездите на дачу только по выходным? Этот цветок выживет без полива и покорит своей красотой

Ездите на дачу только по выходным, но хотите красивую клумбу с цветами? Идеальным выбором станет эхинацея пурпурная. Этот цветок выживет без полива и покорит своей красотой.

Эхинацея — настоящий чемпион по выживаемости и неприхотливости, способный долгое время обходиться без вашего внимания и радовать ярким цветением. Эхинацея обладает феноменальной засухоустойчивостью, ее мощная корневая система добывает влагу из глубоких слоев почвы, поэтому даже недельная жара ей не страшна. Она не требует частых подкормок, практически не болеет и не поражается вредителями, а ее цветы в виде крупных пурпурных, розовых или белых ромашек украшают сад с июля по сентябрь.

Посадите эхинацею на солнечное или слегка затененное место с обычной садовой землей, и она будет годами расти на одном месте, не нуждаясь в пересадке. Единственный уход, который ей потребуется в ваши приезды, — это удаление увядших соцветий для продления цветения. Осенью стебли можно обрезать, а растение отлично перезимует без какого-либо укрытия.

