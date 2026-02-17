Зимняя Олимпиада — 2026
Молоко для орхидеи — блеск или вред: как правильно протирать листья, чтобы не погубить любимое растение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многие хозяйки протирают листья орхидеи молоком, чтобы вернуть им блеск и ухоженный вид. Этот способ действительно работает, но только при правильном применении. Ошибки могут привести к липкому налёту и проблемам с растением.

Для безопасного ухода молоко обязательно разводят водой в пропорции 1:1. Смочите ватный диск и аккуратно протрите листья с обеих сторон, не надавливая. После этого важно дополнительно протереть их чистой водой комнатной температуры, чтобы удалить остатки. Без этого шага на поверхности образуется плёнка, которая притягивает пыль и вредителей.

Проводить такую процедуру можно не чаще одного раза в месяц. Молочный раствор помогает убрать загрязнения и придаёт лёгкий блеск. Но для регулярного ухода многие используют обычную воду или слабый мыльный раствор — это безопаснее. При правильном уходе листья остаются чистыми, а орхидея радует здоровым видом и активным ростом.

Ранее сообщалось, что петунии могут радовать цветением до осенних заморозков, если правильно их подкормить уже в марте. Вместо сложных минеральных удобрений можно использовать доступный метод: дрожжи и аквариумную воду. Такая подкормка активизирует полезные микроорганизмы в почве и стимулирует рост без химии.

Проверено редакцией
