Молоко для орхидеи — блеск или вред: как правильно протирать листья, чтобы не погубить любимое растение

Многие хозяйки протирают листья орхидеи молоком, чтобы вернуть им блеск и ухоженный вид. Этот способ действительно работает, но только при правильном применении. Ошибки могут привести к липкому налёту и проблемам с растением.

Для безопасного ухода молоко обязательно разводят водой в пропорции 1:1. Смочите ватный диск и аккуратно протрите листья с обеих сторон, не надавливая. После этого важно дополнительно протереть их чистой водой комнатной температуры, чтобы удалить остатки. Без этого шага на поверхности образуется плёнка, которая притягивает пыль и вредителей.

Проводить такую процедуру можно не чаще одного раза в месяц. Молочный раствор помогает убрать загрязнения и придаёт лёгкий блеск. Но для регулярного ухода многие используют обычную воду или слабый мыльный раствор — это безопаснее. При правильном уходе листья остаются чистыми, а орхидея радует здоровым видом и активным ростом.

