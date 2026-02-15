Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 10:00

Петунии цветут до заморозков — секретная подкормка в марте: дрожжи и аквариумная вода для пышных кустов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Петунии могут радовать цветением до осенних заморозков, если правильно их подкормить уже в марте. Вместо сложных минеральных удобрений можно использовать доступный метод: дрожжи и аквариумную воду. Такая подкормка активизирует полезные микроорганизмы в почве и стимулирует рост без химии.

Для первой подкормки растворите 50 г свежих дрожжей в 5 л теплой воды, добавьте стакан аквариумной воды и 2 ст. л. сахара. Оставьте смесь на сутки для брожения, затем разведите водой 1:5 и полейте растения под корень. Через неделю петунии заметно окрепнут, стебли утолщатся, а бутоны начнут формироваться даже на боковых побегах. Для поддержания цветения каждые 10 дней опрыскивайте настоем банановой кожуры: калий делает цветки крупнее и ярче. При прищипывании верхушек куст станет густым и компактным, обеспечивая обильное цветение до первых заморозков.

Ранее сообщалось, что комнатные цветы радуют глаз, но со временем даже самый заботливый уход перестает работать. Почва в горшках истощается и закисает, а растения начинают чахнуть и отказываются цвести. Я нашла простой домашний способ, который помогает без пересадки и лишних затрат.

