Петунии цветут до заморозков — секретная подкормка в марте: дрожжи и аквариумная вода для пышных кустов

Петунии могут радовать цветением до осенних заморозков, если правильно их подкормить уже в марте. Вместо сложных минеральных удобрений можно использовать доступный метод: дрожжи и аквариумную воду. Такая подкормка активизирует полезные микроорганизмы в почве и стимулирует рост без химии.

Для первой подкормки растворите 50 г свежих дрожжей в 5 л теплой воды, добавьте стакан аквариумной воды и 2 ст. л. сахара. Оставьте смесь на сутки для брожения, затем разведите водой 1:5 и полейте растения под корень. Через неделю петунии заметно окрепнут, стебли утолщатся, а бутоны начнут формироваться даже на боковых побегах. Для поддержания цветения каждые 10 дней опрыскивайте настоем банановой кожуры: калий делает цветки крупнее и ярче. При прищипывании верхушек куст станет густым и компактным, обеспечивая обильное цветение до первых заморозков.

