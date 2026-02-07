Зимняя Олимпиада — 2026
Секрет пышного цветения на подоконнике: зачем опытные хозяйки добавляют зубную пасту в горшки с цветами

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Комнатные цветы радуют глаз, но со временем даже самый заботливый уход перестает работать. Почва в горшках истощается и закисает, а растения начинают чахнуть и отказываются цвести. Я нашла простой домашний способ, который помогает без пересадки и лишних затрат.

Обычно мы меняем грунт, но не всегда есть время и силы. В таком случае выручает обычная зубная паста, которая есть в каждом доме. Она мягко раскисляет почву и насыщает ее микроэлементами, помогая цветам восстановиться. Для подкормки беру треть тюбика зубной пасты и развожу в одном литре воды, тщательно размешивая до однородности. Полученным раствором поливаю растения строго под корень, не задевая листья.

Эффект заметен довольно быстро: кальций укрепляет корни и клеточные стенки, а фтор поддерживает обменные процессы. Особенно хорошо реагируют часто цветущие растения, которые быстрее расходуют питание. Важно помнить, что для азалий, гардений и других любителей кислой почвы этот метод не подходит. Для остальных же это настоящая палочка-выручалочка, проверенная на собственном подоконнике.

Ранее сообщалось, что пикировка томатов кажется хлопотным делом, но именно она помогает вырастить по настоящему крепкую рассаду. Я давно убедилась: если сделать все аккуратно и вовремя, растения меньше болеют и лучше приживаются в грунте. Этот способ прост, но требует внимания к деталям.

Посадка этого многолетника — дело пяти минут: с мая по сентябрь усыпан изящными цветками
Посадка этого многолетника — дело пяти минут: с мая по сентябрь усыпан изящными цветками
Цветок для тех, кто ненавидит садовые хлопоты: просто рассыпьте семена по земле и полейте — на этом все
Цветок для тех, кто ненавидит садовые хлопоты: просто рассыпьте семена по земле и полейте — на этом все
Женщинам на заметку: как похудеть к лету и накачать пресс. Ликбез от профи
Женщинам на заметку: как похудеть к лету и накачать пресс. Ликбез от профи
Масленица на носу: секрет рецептов для блинов с «мужскими» начинками
Масленица на носу: секрет рецептов для блинов с «мужскими» начинками
Унитаз очистится от мочевого камня за одну ночь: 5 простых домашних способов без дорогой химии
Унитаз очистится от мочевого камня за одну ночь: 5 простых домашних способов без дорогой химии
Марина Макарова
М. Макарова
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

