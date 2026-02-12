Известного актера-иноагента объявили в международный розыск Актера Смольянинова объявили в розыск и арестовали его имущество

Актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявлен в международный розыск, на его имущество наложен арест, сообщил СК России. В ведомстве отметили, что следователи завершили дело артиста о фейках в отношении российской армии, ему заочно предъявлено обвинение.

Из-за рубежа в интервью онлайн-изданию он сообщил заведомо ложные сведения о действиях российских военнослужащих. Расследование уголовного дела завершено. Смольянинову заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск, наложен арест на принадлежащее ему имущество, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что судебные приставы вновь открыли исполнительное производство в отношении заочно арестованного в России и объявленного в международный розыск Смольянинова. В материалах мирового судьи говорится, что актер не уплатил в положенный срок платеж по взятому кредиту в банке. С него принудительно взыщут почти 95 тыс. рублей.

До этого Черемушкинский суд Москвы оштрафовал Артура Смольянинова на 40 тыс. рублей за несоблюдение требований законодательства об иностранных агентах. Речь идет о непредоставлении иностранным агентом сведений о себе в уполномоченный орган.