В МИД Ирана ответили на вопрос о дате следующего раунда переговоров с США Глава МИД Арагчи: Иран и США объявят дату нового раунда переговоров позднее

Тегеран и Вашингтон объявят дату следующего раунда переговоров только после завершения внутренних консультаций, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи в эфире гостелерадиокомпании IRNA по итогам встрече с американской делегацией в Женеве. По его словам, обеим сторонам нужно время для подготовки взаимных предложений по будущему соглашению

Конкретная дата не была установлена. Было решено, что обе стороны поработают над текстами возможного соглашения, затем мы обменяемся этими текстами и после уже обсудим дату третьего раунда, — сказал он.

Ранее Арагчи заявил, что в ходе переговоров с США стороны достигли взаимопонимания по ряду аспектов будущего соглашения по ядерной программе. Он подчеркнул, что некоторые принципы войдут в текст возможного соглашения.

До этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи подчеркнул, что у президента США Дональда Трампа не получится уничтожить Исламскую Республику, как это не удалось предыдущим американским лидерам. Он подчеркнул, что даже самая сильная армия мира может столкнуться с ударами, от которых не оправится.