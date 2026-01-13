Упал, очнулся, гипс: как уберечь себя от переломов в гололед

По данным Минздрава, с декабря по февраль количество обращений граждан в травмпункты увеличивается на 40–50%. В опасности находятся не только пешеходы, но и автомобилисты. Основная причина травм и ДТП — снегопады, гололед, плохая видимость и неправильно подобранная обувь. Какие меры предосторожности нужно соблюдать в плохую погоду — в материале NEWS.ru.

Какие травмы пешеходы чаще всего получают зимой

Зимой возрастает количество ушибов, вывихов и растяжений. По словам врачей, в группе риска находятся женщины, особенно пенсионерки. Они чаще всего попадают в травмпункты с переломами бедренной кости, лучевой кости и лодыжек.

Основная причина травм — возрастные изменения костной ткани, прежде всего остеопороз, при котором снижается плотность костей, рассказала NEWS.ru врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева.

Она сообщила, что мужчины, как правило, обращаются в травмпункты с ушибами, растяжениями связочного аппарата, переломами костей голени, предплечья и лодыжек. Детский травматизм часто связан с играми на улице, катанием с горок и с недостаточным контролем со стороны взрослых. Несовершеннолетние получают переломы верхних конечностей, лучевой кости, а также ушибы и вывихи.

«Возможны очень серьезные травмы. Наиболее опасен перелом шейки бедра, особенно у пожилых людей. Он часто сопровождается высоким риском осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Кроме того, серьезную угрозу представляют черепно-мозговые травмы, которые могут быть не сразу заметны, но иметь тяжелые последствия», — сообщила Сысоева.

Как избежать падений во время гололеда

В снежную погоду к травмам приводят активные виды отдыха — катание на «ватрушках», лыжах и коньках. Сопутствующие факторы — избыточный вес, плохое зрение, злоупотребление алкоголем и курение, заявил в беседе с NEWS.ru врач-травматолог Красногорской больницы Ибрагим Абакаров.

«В снегопад необходимо идти не спеша, немного наклоняясь вперед. Следует выбирать удобную обувь с рифленой прорезиненной подошвой. Женщинам можно посоветовать устойчивый небольшой каблук», — отметил травматолог.

Желательно идти в тех местах, где дорога обработана песком или антигололедными реагентами, подчеркнул врач. При падении стоит сгруппироваться, защитить голову и не вытягивать руки вперед, чтобы избежать переломов.

Как правильно падать во время гололеда

Несмотря на все меры предосторожности, иногда застраховаться от падения невозможно. Если вы поскользнулись, то постарайтесь присесть: чем меньше высота падения, тем легче будет травма, отметил Абакаров. Если несете какой-то предмет в руках, то нужно немедленно его отбросить в сторону, чтобы удержать равновесие, добавил он.

Падая вперед, слегка согните руки, — так вы избежите серьезных травм верхних конечностей, сказал травматолог.

«Если падаете на спину, не подставляйте руки под тело, иначе перелом костей будет почти неизбежен. Упав, не пытайтесь сразу подняться. Если вы почувствовали сильное головокружение, острую боль в голове, спине или шее, не вставайте. Вызовите скорую помощь или попросите об этом прохожих», — заявил Абакаров.

Как подготовить автомобиль к гололеду

Для подготовки машины к зимнему сезону автолюбителям рекомендуется заехать на стацию техобслуживания. Нужно проверить состояние жидкостей, антифриза, слить обычную воду и влить незамерзайку в бачок омывателя. Желательно заменить моторное масло, особенно если к зиме машина прошла 8–9 тысяч километров. По словам эксперта, директора автотехцентра «Клуб 4 × 4» Максима Егорова, если этого не сделать, то автомобиль будет с трудом запускаться. То же самое относится к аккумулятору. Если он «живет» в вашей машине порядка трех лет, желательно проверить его состояние.

«Очень важно подготовить покрышки. Как известно, на хорошо укатанном снеге лучше всего работают шипы. Они могут пригодиться на период снегопада или на тот случай, если вы хотите съездить за город. Но они не работают на твердом льду или асфальте. Более того, увеличивается их тормозной путь», — объяснил специалист NEWS.ru.

По словам Егорова, после снегопада нужно очистить автомобиль. Например, если на трассе с крыши машины начнет слетать снег, это может стать серьезной помехой. На этот случай нужно иметь щеточку или маленькую лопатку, которые не займут много места в багажнике. Кроме того, в автомобиле должны быть домкрат, комплект запасных шин или ремкомплект от прокола колеса, сказал он.

«Не нужно отдирать скребком лед от стекла — он сильно царапается. Чтобы очистить его, используйте пластиковые карты — пусть лежат в бардачке. С их помощью вы сможете оттереть лед и не оставите на нем царапин», — заявил Егоров.

Какие простые правила позволяют автовладельцу избежать ДТП зимой

Автоэксперт рассказал, что зимой необходимо соблюдать дистанцию на дороге между автомобилями и следить за скоростным режимом.

«Тормозной путь увеличивается пропорционально тому, с какой скоростью вы едете. Даже если дороги почищены, всегда нужно двигаться медленнее. Например, если разрешенная скорость — 60 км в час, то лучше ехать 40», — объяснил Егоров.

По его словам, благодаря включенным огням автомобиль становится заметнее на дороге. При этом задняя противотуманная фара слепит других участников дорожного движения.

Желательно, чтобы топливный бак был заполнен наполовину. Для дизельных автомобилей это особенно важно, отметил автоэксперт. Если в дизельное топливо попадает летняя солярка, то зимой при резком падении температуры оно может замерзнуть.

«Если вы попадете в пробку, то проведете это время в тепле при полном баке», — заключил Егоров.

