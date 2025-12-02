Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 декабря 2025 в 18:44

«Испытание на смирение»: худрук «Ленкома» о сравнении с Захаровым

Худрук «Ленкома» Панков назвал испытанием сравнения с режиссером Захаровым

Владимир Панков Владимир Панков Фото: NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Художественный руководитель московского государственного театра «Ленком» Владимир Панков на пресс-конференции, посвященной премьерным показам постановки «Репетиция оркестра», признался, что постоянные сравнения с бывшим главным режиссером Марком Захаровым — это настоящее испытание на смирение. Ему приходится соответствовать. Однако за этим стремлением неизбежно приходит волнение и турбулентность, передает корреспондент NEWS.ru.

Достаточно волнительно. Приходится соответствовать. <…> Это испытание на смирение. Каждый раз, когда ты идешь, поднимаешься по этим лесенкам, кто-то тебе скажет: «А вот Марк Анатольевич так бы сказал, Марк Анатольевич так бы сделал». <…> Неизбежно попадаешь в турбулентность, — сказал Панков.

Он добавил, что сам театр считает фантастическим. Панков сравнил его с живым организмом. Он подчеркнул, что для него очень важно объединить «Ленком».

Ранее актриса Александра Захарова поблагодарила зрителей, которые ходят в театры. Она также назвала сценическое искусство элитарным, но демократичным. По мнению актрисы, театр должен быть общедоступным. Она также подчеркнула, что любой зритель прекрасен.

театр Ленком
театры
Москва
Марк Захаров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто состояние крымчанки и ее сына после нападения с кухонным топориком
РФ покарала Украину, жесткий ответ за Новороссийск: что будет дальше
Стало известно, с чего началась встреча Путина и Уиткоффа
«Человек неправ»: Самойлов объяснил скандальные высказывания звезд об СВО
Стало известно о смерти известной вдовы нигерийского принца
«Кризиса нет»: что будет с рублем в 2026 году
Силуанов раскрыл, как скажется повышение НДС
Ждать ли нам киберапокалипсиса в 2026 году, что это такое, как спастись?
Венгерский журналист раскрыл истинное отношение Орбана к ЕС
В Москве прошел Национальный инвестиционно-строительный форум
Путин начал переговоры с американской делегацией по украинскому кризису
Политолог ответил, какая власть на Украине может устроить США
Появились первые кадры с переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Российские туристы оказались в зоне эпидемии на Кубе
На «Госуслугах» добавили возможность оформить один документ
Путин раскрыл особое значение Красноармейска
В Госдуме призвали провести амнистию для одной категории людей
Переезд в США, рождение дочери, реакция на СВО: как живет Ирина Антоненко
Путин заявил о полном контроле ВС России над одним населенном пункте
«Люди — за жизнь»: лидер группы «Агата Кристи» о главной силе бойцов СВО
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.