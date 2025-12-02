«Испытание на смирение»: худрук «Ленкома» о сравнении с Захаровым Худрук «Ленкома» Панков назвал испытанием сравнения с режиссером Захаровым

Художественный руководитель московского государственного театра «Ленком» Владимир Панков на пресс-конференции, посвященной премьерным показам постановки «Репетиция оркестра», признался, что постоянные сравнения с бывшим главным режиссером Марком Захаровым — это настоящее испытание на смирение. Ему приходится соответствовать. Однако за этим стремлением неизбежно приходит волнение и турбулентность, передает корреспондент NEWS.ru.

Достаточно волнительно. Приходится соответствовать. <…> Это испытание на смирение. Каждый раз, когда ты идешь, поднимаешься по этим лесенкам, кто-то тебе скажет: «А вот Марк Анатольевич так бы сказал, Марк Анатольевич так бы сделал». <…> Неизбежно попадаешь в турбулентность, — сказал Панков.

Он добавил, что сам театр считает фантастическим. Панков сравнил его с живым организмом. Он подчеркнул, что для него очень важно объединить «Ленком».

Ранее актриса Александра Захарова поблагодарила зрителей, которые ходят в театры. Она также назвала сценическое искусство элитарным, но демократичным. По мнению актрисы, театр должен быть общедоступным. Она также подчеркнула, что любой зритель прекрасен.