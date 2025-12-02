Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 18:25

Александра Захарова поблагодарила зрителей театров за связь с элитарностью

Александра Захарова Александра Захарова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Александра Захарова на пресс-конференции в честь премьерных показов постановки «Репетиция оркестра» в «Ленкоме Марка Захарова» поблагодарила зрителей, которые ходят в театры. Она также назвала сценическое искусство элитарным, но демократичным, передает корреспондент NEWS.ru.

В театр ходит очень маленький процент людей. Театр — это очень элитарное искусство и при этом демократичное, — сказала Захарова.

По мнению актрисы, театр должен быть общедоступным. Она также подчеркнула, что любой зритель прекрасен.

Ранее стало известно, что все билеты на первое новогоднее представление балета «Щелкунчик» в Большом театре, запланированное на 17 декабря в 19:00 мск, были раскуплены на официальном сайте в течение двух часов после старта продаж. Продажа билетов началась 2 декабря в 10:00. Уже к 12:03 мск на сайте не осталось ни одного доступного места.

Между тем критик Марина Райкина считает, что в московской театральной среде стало больше «вокзальной публики». Она объяснила, что такие люди обладают плохим художественным вкусом и предпочитают пошлые, примитивные постановки.

