05 февраля 2026 в 13:43

Пенсионерка стала миллионером после 40 лет неудач в лотереях

В Малайзии пенсионерка выиграла 783 млн рублей в лотерею после 40 лет неудач

В Малайзии 72-летняя домохозяйка стала обладательницей крупного состояния, выиграв в лотерею 40 млн ринггитов (примерно 783 млн рублей), передает Mothership. Женщина участвовала в лотереях с 1980-х годов, но более 40 лет ее преследовали неудачи.

В ночь перед розыгрышем она не могла сомкнуть глаз и постоянно проверяла, на месте ли билет. Утром 28 января пенсионерка наконец узнала, что стала победительницей.

Несмотря на неожиданный выигрыш, женщина заявила, что намерена сохранить прежний скромный образ жизни. Ее супруг сообщил журналистам, что они приняли решение разделить деньги с близкими, а на оставшуюся сумму обеспечить себе спокойную жизнь и финансовую стабильность.

Ранее житель США за один месяц дважды выиграл в лотерее и получил в общей сложности $21 тыс. (1,6 млн рублей). Он регулярно участвовал в лотерейной игре под названием Frenzy. Сначала ему достался джекпот в $20 тыс. (более 1,5 млн рублей), а позже, купив еще один билет, он выиграл дополнительно $1000 (более 75,7 тыс. рублей). Мужчина заявил, что не будет тратить полученные средства, а разместит их на сберегательном счете.

