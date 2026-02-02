«Могу стрельнуть и сейчас»: Медведев вел огонь из пушки в сторону Финляндии Медведев стрелял из противотанковой пушки в сторону Финляндии

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в молодости получил военно-учетную специальность артиллериста. В интервью ТАСС он уточнил, что именно тогда впервые стрелял из разного оружия и в «направлении финской границы».

Вот я стрелял из [гаубицы] Д-30, а потом еще стрелял сразу же из нашей противотанковой пушки образца 1937 года, «сорокапятки». Все стреляли в направлении финской границы. Не потому, что мы с Финляндией враждовали, — подчеркнул замглавы СБ.

Медведев добавил, что и сейчас способен произвести выстрел из Д-30, причем не с помощью электронных систем расчета параметров, а используя прибора управления огнем. Позднее ему приходилось использовать автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и другое оружие.

Это, кстати, переключает внимание, — отметил зампред Совбеза.

Ранее Медведев назвал политику, которую Великобритания проводит в отношении России, «оголтелой примитивной русофобией» для поддержания электорального рейтинга. По его словам, курс Лондона не меняется, что печально.