02 февраля 2026 в 09:35

«Могу стрельнуть и сейчас»: Медведев вел огонь из пушки в сторону Финляндии

Медведев стрелял из противотанковой пушки в сторону Финляндии

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в молодости получил военно-учетную специальность артиллериста. В интервью ТАСС он уточнил, что именно тогда впервые стрелял из разного оружия и в «направлении финской границы».

Вот я стрелял из [гаубицы] Д-30, а потом еще стрелял сразу же из нашей противотанковой пушки образца 1937 года, «сорокапятки». Все стреляли в направлении финской границы. Не потому, что мы с Финляндией враждовали, — подчеркнул замглавы СБ.

Медведев добавил, что и сейчас способен произвести выстрел из Д-30, причем не с помощью электронных систем расчета параметров, а используя прибора управления огнем. Позднее ему приходилось использовать автоматы, снайперские винтовки, пистолеты и другое оружие.

Это, кстати, переключает внимание, — отметил зампред Совбеза.

Ранее Медведев назвал политику, которую Великобритания проводит в отношении России, «оголтелой примитивной русофобией» для поддержания электорального рейтинга. По его словам, курс Лондона не меняется, что печально.

