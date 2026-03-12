Лаваш, сыр и зелень — жарю «ленивые» хачапури на сковороде: съедаются ещё горячими, даже до тарелки не доходят

Лаваш, сыр и зелень — жарю «ленивые» хачапури на сковороде: съедаются ещё горячими, даже до тарелки не доходят. Беру тонкий лаваш, сулугуни и свежую зелень — и готовлю аппетитные треугольники прямо на сковороде.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или перекуса. Его необычность в том, что никакого теста и возни — просто завернул начинку в лаваш и обжарил до хруста, а получается ничуть не хуже настоящих хачапури.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые треугольники с хрустящей, слегка пузырчатой корочкой, а внутри — тягучий, расплавленный сыр, перемешанный с ароматной зеленью. Они такие вкусные, что исчезают прямо со сковороды, даже до тарелки не доходят, и все тянут руки за добавкой.

Для приготовления вам понадобится: два листа тонкого лаваша, двести граммов сулугуни или другого рассольного сыра, пучок свежей зелени (укроп, петрушка, кинза), одно яйцо, немного растительного масла для жарки. Сыр натрите на крупной терке. Зелень мелко порубите и смешайте с сыром.

Лаваш разрежьте на квадраты или прямоугольники. На каждый кусочек выложите сырную начинку, сверните треугольником или конвертиком. Яйцо слегка взбейте вилкой. Обмакните каждый треугольник в яйцо с обеих сторон. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте хачапури на среднем огне по две-три минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

