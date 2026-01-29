Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 12:36

Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ

Военэксперт Кнутов: разведданные Евросоюза могут снизить точность дронов ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Разведданные Евросоюза способны снизить точность работы дронов Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, утрата информации от США также затруднит эксплуатацию американского вооружения украинской армией.

ВСУ сейчас и так получают разведданные от США и ЕС. Так, вместо Штатов будут европейцы, но суть от этого не меняется. Единственное, что может быть — по ряду параметров четкость европейских данных будет хуже. Отсюда точность применения тех же беспилотников тоже снизится. Я думаю, что информация от США нужна Украине в первую очередь для американского оружия — условно для HIMARS, ракет ATACMS и так далее. Как будут работать данные, поступающие от европейцев? Насколько эффективно будет применение вооружения, полученного от Штатов, — вопрос спорный, — высказался Кнутов.

Ранее появилась информация, что в ближайшие месяцы европейские страны могут существенно снизить зависимость Вооруженных сил Украины от американской разведки. Это обсуждается на фоне изменения политики США в сфере военной и разведывательной помощи Киеву.

