Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ

Разведданные Евросоюза способны снизить точность работы дронов Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, утрата информации от США также затруднит эксплуатацию американского вооружения украинской армией.

ВСУ сейчас и так получают разведданные от США и ЕС. Так, вместо Штатов будут европейцы, но суть от этого не меняется. Единственное, что может быть — по ряду параметров четкость европейских данных будет хуже. Отсюда точность применения тех же беспилотников тоже снизится. Я думаю, что информация от США нужна Украине в первую очередь для американского оружия — условно для HIMARS, ракет ATACMS и так далее. Как будут работать данные, поступающие от европейцев? Насколько эффективно будет применение вооружения, полученного от Штатов, — вопрос спорный, — высказался Кнутов.