12 ноября 2025 в 19:06

Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Банк России включит перевод крупных сумм между счетами одного и того же клиента с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в список признаков мошеннических операций, пишут СМИ. Что об этом известно, кого это коснется?

Что известно о блокировке переводов самому себе

Решение приняли в связи с тем, что злоумышленники начали убеждать потенциальных жертв переводить самим себе крупные суммы по СБП со счетов в других банках. Преступникам проще украсть средства, если они на одном счете, в особенности если мошенникам удалось получить к нему доступ.

Банки будут рассматривать такой перевод себе, если в этот же день клиент захочет сделать перевод другому получателю, которому в течение полугода до этого не осуществлял никаких переводов.

«Крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — сказал директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

Соответствующий приказ ЦБ обнародует в ближайшее время. Уваров добавил, что, несмотря на расширение перечня признаков мошеннических операций, аферисты находят новые способы для обмана россиян.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая сумма при переводе может вызвать подозрения

Мошенничеством при переводе самому себе по СБП могут признать сумму от 2 млн рублей, сообщила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Не могу сказать, что для определения мошеннического перевода с одной своей карты на другую через СБП установилась какая-то норма, но пока это 2,25 млн рублей. Для разных законодательных норм РФ крупная сумма в корне отличается. Для уголовного преступления это одна сумма, а если мы говорим о банковской системе, то будут другие значения», — пояснила Бессараб.

Как пишет РБК, перевод между физическими лицами в размере свыше 100 тыс. рублей в день или более 1 млн рублей в месяц может стать сигналом для проведения более тщательной проверки. Но это, по данным издания, не главный критерий, банки опираются на несколько признаков и поведенческие паттерны. Вызвать подозрения может и небольшая сумма, если она подходит под схему по отмыванию средств, мошенничества или дропперства.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Также внимание банков привлекают и слишком большое количество операций с физлицами (свыше 30 в день), и частое проведение таких операций. Они могут быть расценены как транзитная схема или сокрытие происхождения средств.

мошенники
переводы
банки
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
