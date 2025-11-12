Переводы самому себе по СБП начнут блокировать: что известно, кого коснется

Банк России включит перевод крупных сумм между счетами одного и того же клиента с помощью Системы быстрых платежей (СБП) в список признаков мошеннических операций, пишут СМИ. Что об этом известно, кого это коснется?

Что известно о блокировке переводов самому себе

Решение приняли в связи с тем, что злоумышленники начали убеждать потенциальных жертв переводить самим себе крупные суммы по СБП со счетов в других банках. Преступникам проще украсть средства, если они на одном счете, в особенности если мошенникам удалось получить к нему доступ.

Банки будут рассматривать такой перевод себе, если в этот же день клиент захочет сделать перевод другому получателю, которому в течение полугода до этого не осуществлял никаких переводов.

«Крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — сказал директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров.

Соответствующий приказ ЦБ обнародует в ближайшее время. Уваров добавил, что, несмотря на расширение перечня признаков мошеннических операций, аферисты находят новые способы для обмана россиян.

Какая сумма при переводе может вызвать подозрения

Мошенничеством при переводе самому себе по СБП могут признать сумму от 2 млн рублей, сообщила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Не могу сказать, что для определения мошеннического перевода с одной своей карты на другую через СБП установилась какая-то норма, но пока это 2,25 млн рублей. Для разных законодательных норм РФ крупная сумма в корне отличается. Для уголовного преступления это одна сумма, а если мы говорим о банковской системе, то будут другие значения», — пояснила Бессараб.

Как пишет РБК, перевод между физическими лицами в размере свыше 100 тыс. рублей в день или более 1 млн рублей в месяц может стать сигналом для проведения более тщательной проверки. Но это, по данным издания, не главный критерий, банки опираются на несколько признаков и поведенческие паттерны. Вызвать подозрения может и небольшая сумма, если она подходит под схему по отмыванию средств, мошенничества или дропперства.

Также внимание банков привлекают и слишком большое количество операций с физлицами (свыше 30 в день), и частое проведение таких операций. Они могут быть расценены как транзитная схема или сокрытие происхождения средств.

