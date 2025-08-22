Волчанск, Заречное, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 августа

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 22 августа? Что происходит у Александрограда, Волчанска, Заречного, Катериновки, Новогеоргиевки, Покровска, Полтавки, Редкодуба, Серебрянки, Северска, Торского, Харькова, Чунишино, Шахово и Январского?

WarGonzo

«На Ореховском направлении в районе Малая Токмачка — Белогорье ВСУ держат оборону, накапливают силы. Донецкий фронт. На Южно-Донецком направлении войска РФ продолжают наступление при поддержке артиллерии, авиации и БПЛА. Основное давление сосредоточено на линии Новогеоргиевка — Январское — Александроград. На Покровском направлении ВС РФ расширяют зону влияния на юго-восточных подступах к Покровску: сообщается о продвижении войск РФ в районе поселка Чунишино. На Добропольском выступе идут бои в районе населенных пунктов Никаноровка и Новое Шахово. Фиксируются бои у населенных пунктов Золотой Колодезь, Веселое и Кучеров Яр. На Константиновском направлении — тактические успехи ВС РФ в направлении Константиновки. Продолжаются сражения за Клебан-Бык и Катериновку», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По данным военкоров, на Купянском направлении продолжаются контратаки ВСУ в районе Петропавловки и Синьковки, а на Волчанском участке идут бои в южной части Волчанска и к западу от Синельниково.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Константиновском направлении взят под контроль населенный пункт Александро-Шультино, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Днепропетровской области наши войска действуют севернее Малиевки, идут встречные бои. ВС России в течение суток наносили удары по заводу „Мотор Сич“ в подконтрольной части ВСУ Запорожской области. „Герани“ ночью били по объектам противника в Харьковской области», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Красноармейском направлении в районе населенного пункта Редкодуб войска ВС РФ продолжают улучшать свое тактическое положение, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В районе Торского наши бойцы продолжают биться за территорию рыбхоза, которая перешла в серую зону. 25-я армия пытается закрепиться в Заречном. Северское направление. Продолжаем зачистку южной части Кременских лесов и Серебрянки. Наши штурмовые группы продвигаются восточнее и западнее поселка Выемка, зачищая опорные пункты противника. Практически подошли к Северску с востока, со стороны Верхнекаменского. Закрепляемся на позициях у прудов в восточных окраинах Северска. Константиновское направление. Севернее Полтавки и во Владимировке наши войска в ходе штурмовых действий расширили контроль территории. С восточной части Константиновки бойцы ВС РФ смогли зайти на дачи и продвинулись в частной застройке», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Погода в Москве в субботу, 23 августа: ждать ли сильного ветра и дождей

Магнитные бури сегодня, 22 августа: что будет завтра, мигрень, бессонница

Моросящий снегопад и холод до –1? Погода в Москве в сентябре: чего ждать