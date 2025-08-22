Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 12:35

Волчанск, Заречное, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 августа

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 22 августа? Что происходит у Александрограда, Волчанска, Заречного, Катериновки, Новогеоргиевки, Покровска, Полтавки, Редкодуба, Серебрянки, Северска, Торского, Харькова, Чунишино, Шахово и Январского?

WarGonzo

«На Ореховском направлении в районе Малая Токмачка — Белогорье ВСУ держат оборону, накапливают силы. Донецкий фронт. На Южно-Донецком направлении войска РФ продолжают наступление при поддержке артиллерии, авиации и БПЛА. Основное давление сосредоточено на линии Новогеоргиевка — Январское — Александроград. На Покровском направлении ВС РФ расширяют зону влияния на юго-восточных подступах к Покровску: сообщается о продвижении войск РФ в районе поселка Чунишино. На Добропольском выступе идут бои в районе населенных пунктов Никаноровка и Новое Шахово. Фиксируются бои у населенных пунктов Золотой Колодезь, Веселое и Кучеров Яр. На Константиновском направлении — тактические успехи ВС РФ в направлении Константиновки. Продолжаются сражения за Клебан-Бык и Катериновку», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По данным военкоров, на Купянском направлении продолжаются контратаки ВСУ в районе Петропавловки и Синьковки, а на Волчанском участке идут бои в южной части Волчанска и к западу от Синельниково.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

«Два майора»

На Константиновском направлении взят под контроль населенный пункт Александро-Шультино, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«В Днепропетровской области наши войска действуют севернее Малиевки, идут встречные бои. ВС России в течение суток наносили удары по заводу „Мотор Сич“ в подконтрольной части ВСУ Запорожской области. „Герани“ ночью били по объектам противника в Харьковской области», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Красноармейском направлении в районе населенного пункта Редкодуб войска ВС РФ продолжают улучшать свое тактическое положение, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В районе Торского наши бойцы продолжают биться за территорию рыбхоза, которая перешла в серую зону. 25-я армия пытается закрепиться в Заречном. Северское направление. Продолжаем зачистку южной части Кременских лесов и Серебрянки. Наши штурмовые группы продвигаются восточнее и западнее поселка Выемка, зачищая опорные пункты противника. Практически подошли к Северску с востока, со стороны Верхнекаменского. Закрепляемся на позициях у прудов в восточных окраинах Северска. Константиновское направление. Севернее Полтавки и во Владимировке наши войска в ходе штурмовых действий расширили контроль территории. С восточной части Константиновки бойцы ВС РФ смогли зайти на дачи и продвинулись в частной застройке», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Читайте также:

Погода в Москве в субботу, 23 августа: ждать ли сильного ветра и дождей

Магнитные бури сегодня, 22 августа: что будет завтра, мигрень, бессонница

Моросящий снегопад и холод до –1? Погода в Москве в сентябре: чего ждать

ВС РФ
новости
ВСУ
сводки
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик ответил, почему Венгрия не использует рычаги давления на Украину
Генерал назвал главную задачу, стоящую перед ВВС Украины
«Осталось человек 15»: разгромленные ВС РФ «азовцы» массово сдалась в плен
«Ловушка голода»: в ООН заметили катастрофическую ситуацию в Газе
Россияне рассказали, как готовятся к наступающей осени
«Население на убой»: в Госдуме раскрыли реальные потери ВСУ
Опасную лазейку для Украины на переговорах вскрыли в Госдуме
Врач предупредила, какие опасные инфекции активизируются осенью
Салат из огурцов с луком: идеальный рецепт для зимних запасов
Столкновение легковушки с «Газелью» обернулось гибелью четырех человек
Силовики выявили в Крыму сеть связи для работы мошенников из Украины
Больше половины студентов остаются в компаниях после стажировки
Хреновина: рецепты, которые заставляют плакать от восторга!
Раскрыта стоимость диверсии на «Северном потоке»
Названы три способа предотвратить массовую атаку пауков осенью
«Жесткое затыкание ртов»: в Госдуме высказались о свободе слова на Западе
Невролог объяснила негативное воздействие кондиционера на сон
Опубликованы кадры задержания подрывника сотрудника ФСИН в ДНР
Захарова предложила медийный диалог
СКР поставил точку в уголовном деле Дмитрия Быкова
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.