Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 05:24

Цех сборки дронов ВСУ поразили в Запорожье

Рогов: ВС РФ уничтожили украинский секретный цех сборки дронов в Запорожье

Пуск ракеты ОТРК «Искандер» Пуск ракеты ОТРК «Искандер» Фото: MOD Russia/Global Look Press

Российские военные нанесли высокоточный ракетный удар по стратегически важному объекту противника в Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его данным, целью атаки стал завод «Мотор Сич», который Киев перепрофилировал для военных нужд.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало. Рогов утверждает, что не менее четырех ракетных ударов пришлось по цеху по ремонту и сборке авиационных двигателей. В нем также собирали тяжелые беспилотники и собирали силовые установки для военных вертолетов.

Уничтожена значительная часть готовой продукции, плюс запчасти и комплектующие. Удар отразится на обороноспособности и наступательных действиях ВСУ, — сказал Рогов.

Ранее он назвал слова главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о нежелании идти на территориальные уступки в вопросе статуса новых регионов являются обычным словоблудием. По мнению представителя российской стороны, высказывания не имеют под собой реальной почвы. Рогов подчеркнул, что жители новых субъектов России уже сделали свой окончательный и бесповоротный исторический выбор.

Владимир Рогов
Запорожье
ракеты
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Ростехе рассекретили, сколько составит выручка корпорации в 2025 году
Секрет молодости, «роман» с Паршутой, мнение об СВО: как живет Марк Тишман
Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку у жилого дома
Цех сборки дронов ВСУ поразили в Запорожье
Полиция раскрыла, почему Сырский не сможет навестить в РФ болеющего отца
Психолог объяснила, как перестать винить себя за отпуск
Россиянам назвали частую причину хронической усталости осенью
Волгоград подвергся массированной атаке дронов ВСУ
«Рванули к нашим»: озвучено, на что готовы солдаты ВСУ ради плена
Порчи экстрасенсов, слова о Зеленском, алкоголь: где сейчас Башаров
В Самаре и Калуге ввели ограничения на полеты
Роспотребнадзор озвучил, какие прививки нужны перед первым классом
Оборонявшие приграничье России от ВСУ бойцы получат новый статус
В ОП назвали причины, по которым водителям разрешается выезжать на обочину
Сенатор Грэм пригрозил наделить Россию статусом «спонсора терроризма»
«Серьезные проблемы»: от чего Ефремов тайно лечится в элитном санатории
Раскрыты данные о пенсиях госслужащих в России
«Словоблудие»: Рогов оценил слова Ермака об отказе уступать территории РФ
Клинтон намеревался «впустить» Россию в НАТО
Космонавты с МКС поздравили соотечественников с праздником
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада
Общество

Выживет в -35 °C и под палящим солнцем! Многолетник-чемпион красивого сада

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.