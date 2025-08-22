Российские военные нанесли высокоточный ракетный удар по стратегически важному объекту противника в Запорожье, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его данным, целью атаки стал завод «Мотор Сич», который Киев перепрофилировал для военных нужд.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало. Рогов утверждает, что не менее четырех ракетных ударов пришлось по цеху по ремонту и сборке авиационных двигателей. В нем также собирали тяжелые беспилотники и собирали силовые установки для военных вертолетов.

Уничтожена значительная часть готовой продукции, плюс запчасти и комплектующие. Удар отразится на обороноспособности и наступательных действиях ВСУ, — сказал Рогов.

Ранее он назвал слова главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о нежелании идти на территориальные уступки в вопросе статуса новых регионов являются обычным словоблудием. По мнению представителя российской стороны, высказывания не имеют под собой реальной почвы. Рогов подчеркнул, что жители новых субъектов России уже сделали свой окончательный и бесповоротный исторический выбор.