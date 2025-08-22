Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Словоблудие»: Рогов оценил слова Ермака об отказе уступать территории РФ

Слова главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о нежелании идти на территориальные уступки в вопросе статуса новых регионов являются обычным словоблудием, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По мнению представителя российской стороны, высказывания не имеют под собой реальной почвы.

Рогов считает, что подобными заявлениями киевский режим пытается получить больше преимуществ в гипотетических переговорах. Он подчеркнул, что жители новых субъектов России уже сделали свой окончательный и бесповоротный исторический выбор.

Ермак занимается очередным словоблудием. Его заявление — это его личные психологические проблемы. Нам признание от Ермака не надо, — пояснил Рогов.

Ранее Ермак заявил, что Украина не будет повторять «ошибку Будапешта» 1994 года. Тогда Киев отказался от ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности. Он посетовал, что страну десятилетиями кормили декларативными заявлениями.

«Словоблудие»: Рогов оценил слова Ермака об отказе уступать территории РФ
