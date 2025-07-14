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14 июля 2025 в 19:37

Владельцы затонувших танкеров оспорят решение по фондам для выплат ущерба

Владельцы танкеров «Волгонефть» оспорят отказ суда создать фонды выплат ущерба

Фото: Roman Naumov/Global Look Press

Владельцы танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», которые затонули в Керченском проливе во время шторма в декабре 2024 года, планируют оспорить решение Арбитражного суда Краснодарского края, по которому им отказано в создании фондов ограниченной ответственности для компенсации ущерба из-за аварии, передает «Интерфакс». Судебное разбирательство проведут 31 июля.

Два соответствующих фонда на общую сумму свыше 1 млрд рублей владельцы танкеров предложили создать в марте текущего года. По задумке, средства должны были компенсировать затраты на работы по ликвидации последствий ЧС.

Ранее сообщалось, что в конце мае Росприроднадзор подал иски на сумму более 84,9 млрд рублей к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По словам главы ведомства Светланы Радионовой, компании не выплатили компенсации за причиненный экологический ущерб в добровольном порядке.

Прежде оперативный штаб Краснодарского края объявил о временном закрытии природного парка «Анапская пересыпь», включая Бугазскую косу и прибрежную зону между Витязево и Благовещенской. Посещение территории запрещено как пешим туристам, так и автотранспорту.

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