Суд поставил точку в вопросе ликвидации фонда Ройзмана

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу представителей фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на ликвидацию благотворительной организации, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Жалобу оставили без удовлетворения.

Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, — приводит агентство слова судьи.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск главного управления Минюста России по Свердловской области о ликвидации фонда Ройзмана в середине апреля. Дело рассматривалось на фоне скандала вокруг средств, которые он не направил на лечение детей.

В начале марта фонд Ройзмана попал в скандал после того, как он не направил собранные 222 млн рублей на лечение двух детей со спинальной мышечной атрофией. Сбор был инициирован в 2021 году в рамках благотворительной программы «Адресная помощь». Собранные фондом деньги остались в распоряжении организации и не были использованы по их целевому назначению.