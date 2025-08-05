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05 августа 2025 в 09:40

Суд поставил точку в вопросе ликвидации фонда Ройзмана

Суд отклонил апелляционную жалобу на ликвидацию фонда Ройзмана

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу представителей фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на ликвидацию благотворительной организации, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента. Жалобу оставили без удовлетворения.

Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения, — приводит агентство слова судьи.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск главного управления Минюста России по Свердловской области о ликвидации фонда Ройзмана в середине апреля. Дело рассматривалось на фоне скандала вокруг средств, которые он не направил на лечение детей.

В начале марта фонд Ройзмана попал в скандал после того, как он не направил собранные 222 млн рублей на лечение двух детей со спинальной мышечной атрофией. Сбор был инициирован в 2021 году в рамках благотворительной программы «Адресная помощь». Собранные фондом деньги остались в распоряжении организации и не были использованы по их целевому назначению.

Екатеринбург
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