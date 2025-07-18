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18 июля 2025 в 08:54

Власти потребовали колоссальную компенсацию за причиненный вред Енисею

Ущерб от разлива ГСМ в Енисее был оценен в 1,2 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Завершено расследование экологического происшествия с загрязнением реки Енисей нефтепродуктами, заявила в Telegram-канале первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк. По ее данным, в реку попало 79,3 тонны дизельного топлива. Специалисты оценили общий ущерб окружающей среде в 1,2 млрд рублей.

Нами оценен вред, причиненный р. Енисей. Мы его оценили в 1,2 млрд рублей. Организации направлено требование о возмещении данной суммы в бюджет. У компании есть 30 дней, чтобы возместить его добровольно. В противном случае мы обратимся в суд с требованиями о возмещении вреда, — написала замминистра.

В Казачинском районе Красноярского края была завершена операция по восстановлению плавучести теплохода, потерпевшего крушение на Енисее. Как сообщил глава района Юрий Озерских, судно подготовили к буксировке в ремонтную зону. Для предотвращения распространения возможного загрязнения организован постоянный мониторинг акватории реки и прибрежной территории.

Ранее при проведении спасательной операции произошел очередной инцидент с попаданием нефтепродуктов в воды Енисея. Как уточнил глава района, выброс случился во время попытки поднять затонувшее судно в районе Казачинского порога.

Красноярский край
Енисей
разлив топлива
ГСМ
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