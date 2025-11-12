Ефремов после раздачи имущества оставил себе только одну квартиру SHOT: Ефремов оставил себе одну квартиру в Москве, переписав остальные на жену

Актер Михаил Ефремов переписал часть своего имущества на бывшую жену Софью Кругликову, во владении артиста осталась лишь 67-метровая квартира на Никитском бульваре, сообщил Telegram-канал SHOT. Эта недвижимость, доставшаяся ему в наследство от матери, оценивается в сумму около 50 миллионов рублей, и Ефремов является ее единственным владельцем.

Канал пишет, что актер сохранил за собой 50% доли в квартире площадью 123 квадратных метра на Тверской улице. Таким образом, Ефремов оставил за собой две московские квартиры, но в одной из них владеет лишь половиной.

Бывшая супруга после развода получила знаменитую шестикомнатную квартиру в Плотниковом переулке, где Ефремов находился под домашним арестом. Ей также отошла 45-метровая квартира на Большой Никитской и загородный дом с участком в СНТ «Рябинушка» в Подмосковье.

Ранее стало известно, что Ефремов готовится к возвращению на сцену и телеэкраны. В 2026 году он снимется в новом сериале, роль в котором была написана специально для него. Кроме того, актер вернется к театральным постановкам уже в этом сезоне.