Буланова прокомментировала слухи об увольнении «энергосберегающего» танцора Буланова заявила, что не увольняла из команды танцора Дмитрия Берегуля

Певица Татьяна Буланова развеяла слухи об увольнении танцора Дмитрия Берегуля, ставшего известным благодаря популярному в соцсетях видео с «энергосберегающим» танцем, передает «Общественная служба новостей». Артистка отметила, что их сотрудничество все так же продолжается.

Да я впервые слышу об увольнении, я никого не увольняла, это какие-то инсинуации со стороны прессы. Мы продолжаем плотно сотрудничать с Дмитрием. Если бы он захотел уйти в свободное плавание, то я бы поняла, — прокомментировала Буланова.

Певица отметила, что ей не хотелось бы расставаться с таким одаренным танцором, однако она признает право каждого человека выбирать работу, которая наиболее соответствует его интересам и внутренним устремлениям.

Звезда, комментируя сообщения о выступлениях танцора на корпоративных мероприятиях и других концертах, подчеркнула, что ей известно об этом факте. Однако она отметила, что деятельность Берегули не имеет никакого отношения к ее собственному творчеству, поэтому она не имеет к танцору претензий.

Ранее сам Берегуля также опроверг слухи о своем увольнении. Он продолжает работать в коллективе и ставить новые танцы. Помимо работы в коллективе Булановой, мужчина ведет свадьбы и выступает в качестве жюри различных танцевальных фестивалей в городах России.