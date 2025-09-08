Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 11:54

Буланова прокомментировала слухи об увольнении «энергосберегающего» танцора

Буланова заявила, что не увольняла из команды танцора Дмитрия Берегуля

Певица Татьяна Буланова Певица Татьяна Буланова Фото: Максим Богодвид /РИА Новости

Певица Татьяна Буланова развеяла слухи об увольнении танцора Дмитрия Берегуля, ставшего известным благодаря популярному в соцсетях видео с «энергосберегающим» танцем, передает «Общественная служба новостей». Артистка отметила, что их сотрудничество все так же продолжается.

Да я впервые слышу об увольнении, я никого не увольняла, это какие-то инсинуации со стороны прессы. Мы продолжаем плотно сотрудничать с Дмитрием. Если бы он захотел уйти в свободное плавание, то я бы поняла, — прокомментировала Буланова.

Певица отметила, что ей не хотелось бы расставаться с таким одаренным танцором, однако она признает право каждого человека выбирать работу, которая наиболее соответствует его интересам и внутренним устремлениям.

Звезда, комментируя сообщения о выступлениях танцора на корпоративных мероприятиях и других концертах, подчеркнула, что ей известно об этом факте. Однако она отметила, что деятельность Берегули не имеет никакого отношения к ее собственному творчеству, поэтому она не имеет к танцору претензий.

Ранее сам Берегуля также опроверг слухи о своем увольнении. Он продолжает работать в коллективе и ставить новые танцы. Помимо работы в коллективе Булановой, мужчина ведет свадьбы и выступает в качестве жюри различных танцевальных фестивалей в городах России.

