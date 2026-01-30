Зоопсихолог ответила, о чем говорит повышенная жажда у кошки Зоопсихолог Капустина: жажда у кошки может указывать на проблемы со здоровьем

Внезапно усилившаяся жажда у кошки может быть симптомом серьезных заболеваний, заявила NEWS.ru зоопсихолог Светлана Капустина. По ее словам, хотя эти животные от природы мало пьют, постоянный доступ к свежей воде для них обязателен.

Кошки по природе малопьющие животные, но свежая вода должна быть у них всегда в доступе. Если кошка внезапно начала много пить, причины могут лежать на поверхности, например, жарко или сухой воздух в помещении, или ей поменяли рацион, добавили больше сухого корма. Если повышенная жажда сопровождается потерей аппетита и другими изменениями в поведении, стоит обратиться к ветеринару, так как это может быть симптомом некоторых заболеваний, — пояснила Капустина.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что неправильное хранение корма для питомцев может привести к отравлению. По его словам, хранить еду для домашних животных необходимо в сухом темном месте, подальше от труб и батарей.

Ветеринар Михаил Шеляков ранее заявил, что цитрусовые могут помочь отучить кошку рыть землю в горшках с домашними растениями. При этом, по его словам, категорически не рекомендуется прибегать к рукоприкладству. Он добавил, что существуют специальные спреи с эфирными маслами, отпугивающие кошек своим запахом.