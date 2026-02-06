Фермер запустил свинью в небо и лишил деревню света Китайский фермер решил перевезти свинью на дроне и лишил деревню электричества

Китайский фермер из провинции Сычуань устроил десятичасовое отключение электричества в своей деревне, пытаясь перевезти свинью на убой с помощью дрона, сообщает SCMP. Во время полета трос воздушного аппарата зацепился за высоковольтную линию электропередачи, что привело к аварии.

Фермер объяснил происшествие тем, что операцию проводил ранним утром в условиях плохой видимости. На ремонт поврежденной линии энергетикам потребовалось 12 рабочих, а стоимость восстановительных работ оценивается в 10 000 юаней (более 100 тыс. рублей).

Местная полиция начала расследование, поскольку фермер, вероятно, нарушил закон, используя дрон в запрещенной зоне и перегрузив его. Ему грозит административное наказание и обязанность возместить ущерб. Инцидент вызвал оживленное обсуждение в китайских социальных сетях.

