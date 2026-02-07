Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 02:41

В Госдуме дали совет, как уменьшить плату за отопление

Депутат Панеш: для перерасчета за отопление надо мерить температуру в комнатах

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press
Если в квартире холодно зимой, жильцы могут добиться перерасчета в квитанции. Для этого нужно доказать, что температура не соответствует нормам, и действовать по определенному алгоритму, объяснил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш.

Парламентарий подчеркнул, что перерасчет не происходит автоматически. В первую очередь следует замерить температуру: в жилых комнатах она должна быть не ниже +18°С, а в угловых — +20°С. Если нормативы нарушены, необходимо сразу звонить в аварийно-диспетчерскую службу своей УК или ТСЖ. Обращение нужно зафиксировать, записав номер заявки и имя диспетчера, а затем добиться составления официального акта проверки с замерами.

За каждый час превышения этих допустимых сроков размер платы должен снижаться на 0,15%. Для инициации перерасчета необходимо выполнить четкий алгоритм действий, — сказал Панеш.

Этот акт станет основанием для обращения с заявлением о перерасчете. Если УК отказывается сотрудничать, следует жаловаться в Госжилинспекцию или Роспотребнадзор, в том числе через «Госуслуги», или обращаться в суд.

Ранее сообщалось, что жители Читы столкнулись с отключением света из-за аварии на ТЭЦ. Некоторые местные жители отметили, что также сталкиваются с проблемами с отоплением, из-за чего стоят неприятный запах и пар.

Госдума
отопление
оплата
перерасчеты
