В Госдуме дали совет, как уменьшить плату за отопление Депутат Панеш: для перерасчета за отопление надо мерить температуру в комнатах

Если в квартире холодно зимой, жильцы могут добиться перерасчета в квитанции. Для этого нужно доказать, что температура не соответствует нормам, и действовать по определенному алгоритму, объяснил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш.

Парламентарий подчеркнул, что перерасчет не происходит автоматически. В первую очередь следует замерить температуру: в жилых комнатах она должна быть не ниже +18°С, а в угловых — +20°С. Если нормативы нарушены, необходимо сразу звонить в аварийно-диспетчерскую службу своей УК или ТСЖ. Обращение нужно зафиксировать, записав номер заявки и имя диспетчера, а затем добиться составления официального акта проверки с замерами.

За каждый час превышения этих допустимых сроков размер платы должен снижаться на 0,15%. Для инициации перерасчета необходимо выполнить четкий алгоритм действий, — сказал Панеш.

Этот акт станет основанием для обращения с заявлением о перерасчете. Если УК отказывается сотрудничать, следует жаловаться в Госжилинспекцию или Роспотребнадзор, в том числе через «Госуслуги», или обращаться в суд.

Ранее сообщалось, что жители Читы столкнулись с отключением света из-за аварии на ТЭЦ. Некоторые местные жители отметили, что также сталкиваются с проблемами с отоплением, из-за чего стоят неприятный запах и пар.