Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 14:42

Экономист предупредил о подорожании овощей

Экономист Бессонов: овощи будут дорожать ближайшие несколько лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Овощи в России будут дорожать в ближайшие несколько лет, рассказал «Москве 24» доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. Он отметил, что инфляция в стране наблюдается с конца советского периода.

Однако в течение года будут происходить сезонные колебания: в какие-то месяцы цены могут расти быстрее, в какие-то — медленнее или даже временно снижаться. Например, на овощи открытого грунта, такие как морковь или свекла, сильно влияет урожайность, — рассказал Бессонов.

Экономист подчеркнул, что цены на овощи зависят от того, насколько урожайным выдался прошлый год. По его словам, на количество урожая также будут влиять погодные условия.

Ранее экономист Хаджимурад Белхароев рассказал, что цены в феврале вырастут примерно на 10% в разных сегментах. Он отметил, что на стоимости продуктов отразится подорожание логистики.

цены
овощи
экономисты
прогнозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У Вены запросили награду для спасавших советских пленных женщины
Сабуров не смог получить российский ВНЖ из-за проваленного теста по истории
Более 18 тонн зараженных помидоров из Узбекистана выявили в Новосибирске
Омбудсмен Львова-Белова рассказала, как безопасно пользоваться интернетом
Маленькая девочка из Москвы чуть не распорола себе рот опасной булочкой
Стала известна правда об отношениях дочери Баталова с сестрой по отцу
«Свела в могилу соседа»: Скороходова осудила покойную вдову Баталова
Забеременевшая в 13 лет героиня «Пусть говорят» ждет второго ребенка
Два человека погибли в результате крушения полицейского вертолета
«Я с тебя спрошу»: Лукашенко обрушился на губернаторов из-за падежа скота
Врач перечислил факторы, которые помогут в похудении к лету
Аршавин отказался считать «Спартак» топ-клубом
Жителя Подмосковья осудили за нападение на восьмилетнюю девочку в Балашихе
В парке «Остров Мечты» открылся новый аттракцион
У супруги Нурлана Сабурова нашли бизнес в России
«Будьте честны!»: Медведев обрушился с критикой на США за слова о ДСНВ
В ГД рассказали, когда ждать первого снижения ключевой ставки в 2026 году
Прохладный дождь и тепло до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыта стоимость имущества, оставленного Сабуровым в России
Мать и сын построили домашнюю нарколабораторию и поплатились
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.