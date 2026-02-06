Экономист предупредил о подорожании овощей Экономист Бессонов: овощи будут дорожать ближайшие несколько лет

Овощи в России будут дорожать в ближайшие несколько лет, рассказал «Москве 24» доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Владимир Бессонов. Он отметил, что инфляция в стране наблюдается с конца советского периода.

Однако в течение года будут происходить сезонные колебания: в какие-то месяцы цены могут расти быстрее, в какие-то — медленнее или даже временно снижаться. Например, на овощи открытого грунта, такие как морковь или свекла, сильно влияет урожайность, — рассказал Бессонов.

Экономист подчеркнул, что цены на овощи зависят от того, насколько урожайным выдался прошлый год. По его словам, на количество урожая также будут влиять погодные условия.

Ранее экономист Хаджимурад Белхароев рассказал, что цены в феврале вырастут примерно на 10% в разных сегментах. Он отметил, что на стоимости продуктов отразится подорожание логистики.