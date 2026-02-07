Зимняя Олимпиада — 2026
Россия отказалась от предложения США по ЗАЭС

Reuters: Россия отказалась передавать Запорожскую АЭС под контроль США

Россия отказалась от предложения Соединенных Штатов передать Запорожскую атомную электростанцию под полный контроль Вашингтона, сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник. Статус крупнейшей в Европе АЭС остается одним из ключевых разногласий в переговорном процессе.

Россия отклонила предложение США, согласно которому Вашингтон должен был контролировать станцию и распределять ее электроэнергию между Россией и Украиной, — указано в публикации.

Москва, как утверждает агентство, настаивает на сохранении контроля над ЗАЭС за собой. В качестве альтернативы, по данным источников, Россия готова предлагать Украине электроэнергию с ЗАЭС по сниженным ценам. Однако Киев считает такой вариант принципиально неприемлемым, поскольку не признает право России на управление станцией.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле видели заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что страна не отдаст Запорожскую АЭС без боя. При этом он отметил, что подобная риторика вызывает серьезные вопросы о намерениях Киева в отношении станции. Не исключено, что власти Украины дадут приказ атаковать объект.

