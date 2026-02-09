Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 10:08

В США рассказали, на какой разрушительный шаг Европа идет из-за России

Профессор Хадсон: ЕС разрушает экономику из-за вымышленной российской угрозы

Европа разрушает собственную экономику, расходуя средства на милитаризацию под предлогом защиты от вымышленной российской угрозы, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала Dialog works. По его словам, регион ведет себя крайне нерационально, действуя в рамках русофобской идеологии.

Милитаризация Европы предполагает, что она потратит весь свой экспортный и торговый профицит на покупку американского оружия, якобы необходимого для защиты от вымышленной российской угрозы, — отметил Хадсон.

Профессор подчеркнул, что европейская промышленность и армия нуждаются в технологиях и энергии, но отказываются от российских ресурсов из-за «расового» противостояния с Россией.

Европа приняла роковое решение — разрушить собственную экономику ради того, чтобы упиваться своей ненавистью к России, — заключил Хадсон.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о возможном жестком ответе на гипотетическую агрессию со стороны Европы. Он подчеркнул, что реакция будет носить полноценный военный характер.

