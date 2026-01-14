Личная жизнь, конфликты с близкими, новые роли: где сейчас Любовь Толкалина

Личная жизнь, конфликты с близкими, новые роли: где сейчас Любовь Толкалина

Российская актриса Любовь Толкалина никогда не была замужем, однако о ее личной жизни ходит много слухов. Какие подробности она раскрыла, что известно о личной жизни артистки, чем она занимается сейчас?

Как сложилась личная жизнь Любови Толкалиной

47-летняя актриса Любовь Толкалина никогда не состояла в официальном браке, но ее личная жизнь полна событий и ярких эмоций.

«Много слухов ходит о моей личной жизни… Моя личная жизнь может реально взорвать голову очень многим людям», — заявила она в программе «Хватит слухов!» на Центральном телевидении.

Артистка подчеркнула, что очень ценит свою независимость. Для нее официальный брак — это как уход в монастырь.

«Замуж — это монастырь. Ты принимаешь постриг. Ты должен быть уверен в себе до такой степени, что отрекаешься от мира. Замуж — это отречься от мира. Мне в моей свободе дорого то, что я никому не могу принадлежать, кроме Создателя», — рассуждает Толкалина.

Актриса с 1996 года состояла в незарегистрированном браке с кинорежиссером Егором Кончаловским. В 2001 году у них родилась дочь Мария. Фактически они перестали жить вместе в 2009 году, однако официально объявили о расставании в январе 2017 года.

В YouTube-шоу Валерии Гай Германики «Лера в большом городе» Толкалина призналась, что их отношения с Кончаловским распались из-за ее чувств к другому мужчине.

В 2020 году Толкалина встречалась с британским композитором Саймоном Бассом. Причиной их разрыва стала невозможность поддержания отношений на расстоянии. По словам 45-летней артистки, сейчас она не хочет выходить замуж.

Ранее Толкалина признавалась, что ее отношения с некоторыми друзьями неожиданно изменились, и, как она полагает, навсегда. Любовь не стремилась к разрыву с близкими и до последнего старалась дать им шанс на примирение, но, к сожалению, это оказалось невозможным.

«Я насмерть рассорилась с таким количеством людей, с каким, наверное, не ссорилась никогда в жизни. Причем это были очень близкие люди, такие настоящие, с которыми, я думала, мы дышим одним воздухом. И по моей инициативе произошел этот разрыв. Это обстоятельства непреодолимой силы, и выбора у меня не было. Очень много чего разрушилось в 2024 году», — откровенничает Любовь в интервью Рауфу Асадову.

Толкалина избегает конфликтов и стремится к мирному урегулированию любых споров. Однако, если человек не извлекает уроков из ситуации, актриса считает нецелесообразным тратить на него свои силы.

Что известно о здоровье Толкалиной

В мае 2024 года Любовь Толкалина перенесла операцию. По словам артистки, в ее животе нашли «кое-что несовместимое с жизнью», поэтому потребовалось хирургическое вмешательство. Артистка объяснила, что после лечения она пошла на поправку.

«Но пару дней назад с прямохождением дела обстояли не очень», — уточнила она.

Весной 2022 года актриса также была госпитализирована из-за нервного истощения. Ей провели курс капельниц для снятия «нервного спазма», и она провела несколько дней в больнице.

Чем сейчас занимается Любовь Толкалина

Любовь Толкалина продолжает творческую деятельность. В 2025 году она снялась в картинах «Санкционер», «Разочарованные» и «Митрич».

В 2026 году ожидаются премьеры еще нескольких фильмов с участием актрисы: «Теория большой лжи», «Дорогие ученики!», «Девочки учатся бриться», «Гордость» и «Адвокаты».

Также Толкалина является основателем и художественным руководителем театра «Собор».

Читайте также:

Пять дней и ломают замки: как приставы будут выселять Долину, что ей грозит

Романы, сын, гражданство России: как живет Милош Бикович

Личная жизнь, отказ от дочери, комедия об СВО: где сейчас Александр Головин