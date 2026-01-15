Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 01:57

В Сети появился опрос об отставке Стармера

Глава РФПИ Дмитриев запустил опрос о том, должен ли Стармер покинуть свой пост

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press
В социальной сети X появился публичный опрос о судьбе премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Его запустил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и поинтересовался, должен ли политик покинуть свой пост.

По результатам голосования, подавляющее большинство участников — почти 97% — высказались за уход британского лидера. Дмитриев уже заявлял, что замена Стармера может произойти в ближайшее время, но предупредил, что новый премьер рискует оказаться «не лучше».

Инициатива Дмитриева стала ответом на недавнее заявление Стармера о готовности запретить в Великобритании социальную сеть X. Поводом для такой угрозы послужили жалобы на распространение через чат-бот Grok (разработанный компанией Илона Маска) изображений сексуализированного характера, сгенерированных искусственным интеллектом.

Дмитриев интерпретировал эти намерения как попытку Стармера заблокировать платформу, чтобы скрыть масштаб своей оппозиции политике президента США Дональда Трампа. Он также предположил, что американскому лидеру, вероятно, придется защищать Grok от действий Лондона.

До этого Маск выразил мнение, что Великобритания превратилась в фашистское государство. По его словам, страна стала «тюремным островом» из-за арестов комментаторов постов в Сети. За год в Британии было задержано более 12 тыс. человек за посты в интернете. Маск прямо обвинил британские власти в отходе от принципов свободы слова.

