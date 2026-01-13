Атака США на Венесуэлу
Раскрыто, сколько денег принесет Кадышевой предстоящий концерт в Краснодаре

Кадышева может заработать за предстоящий концерт в Краснодаре 35 млн рублей

Надежда Кадышева Надежда Кадышева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Предстоящий концерт народной артистки Надежды Кадышевой и ансамбля «Золотое кольцо» в Краснодаре обещает стать одним из самых кассовых событий января. По информации «Газеты.Ru», выступление, запланированное на 29 января, может принести организаторам более 35 млн рублей выручки.

Билеты на шоу расходятся стремительно: по данным агрегаторов, большинство мест уже раскуплено. Практически не осталось самых дорогих билетов стоимостью 9 тыс. рублей, а также мест в категории от 5,5 до 8,5 тыс. Полностью распроданы и дальние сектора по цене 2,5–3,5 тыс. рублей. Свободными к моменту публикации данных оставались лишь места на танцполе и в фан-зоне по 3 тыс. рублей. Концертная площадка рассчитана на 7,5 тыс. зрителей.

Надежда Кадышева снова стала востребованной благодаря популярности у молодого поколения. В прошлом году гонорар артистки достиг 50 млн рублей, — уточняется в публикации.

Ранее телевизионный критик Александр Горбунов заявил, что в карьере юмористки Елены Степаненко намечается подъем, ведь сейчас, подобно Кадышевой, она со своими монологами завирусилась в соцсетях и любима аудиторией зумеров. Он считает, что аудитория молодых людей доросла до уровня скетчей артистки, потому что обрела подобный жизненный опыт.

