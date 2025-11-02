Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 12:57

В Ленобласти пожар унес жизни женщины и двоих детей

В Лужском районе Ленобласти женщина и двое детей погибли в пожаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Лужском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело после гибели женщины и двух детей в пожаре в садоводстве «Строитель», сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с печью.

2 ноября 2025 года после ликвидации пожара в доме в СНТ «Строитель» Мшинского садоводческого массива Лужского района Ленинградской области обнаружены тела 45-летней женщины и двух детей пяти и 12 лет со следами термического воздействия, — говорится в сообщении.

Назначены судебно-медицинские и пожаротехнические экспертизы. Следователи допрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего. Лужская городская прокуратура также начала проверку и напомнила жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

Ранее в Уссурийске при пожаре в жилом доме погибли два младенца: мальчику было шесть месяцев, девочке — два года. Также трехлетний ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Взрослых в квартире не оказалось. Из подъезда эвакуировали четырех человек. Пожар мог начаться из-за детской игры с зажигалками.

дети
смерти
пожары
Ленобласть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа дата первого полета «Байкала» с российскими двигателями
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 2 ноября, фото, видео
Dior остался в России втайне от Запада
Бойцы ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ под Харьковом
Армия России освободила 26 зданий в Димитрове
Российские бойцы почти зачистили два села близ Красноармейска от ВСУ
Раскрыто число уничтоженных солдат ВСУ за сутки у Купянска
В Ленобласти пожар унес жизни женщины и двоих детей
ВС России остановили лавину атак ВСУ на важном участке
«Безнаказанность»: в МИД высказались об убийствах журналистов Киевом
Россиянин взыскал через суд компенсацию за укус корги
Два ребенка сгорели заживо в доме в российском регионе
«Запасаемся попкорном»: известного футболиста заподозрили в изменах жене
Погода в Москве в понедельник, 3 ноября: ждать ли затяжных ливней и тепла
ВС России помешали ВСУ прорвать оборону под Донецком
МО озвучило количество сбитых над Кубанью дронов ВСУ
Раскрыто дело 22-летней давности об убийстве россиянина ради $10,5 тысячи
Мигрант убил инвалида и получил год условно
Военкор высказался о желании Трампа спасать христиан в Нигерии
Ураган лишил десятки поселков Кузбасса электричества
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.