В Ленобласти пожар унес жизни женщины и двоих детей В Лужском районе Ленобласти женщина и двое детей погибли в пожаре

В Лужском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело после гибели женщины и двух детей в пожаре в садоводстве «Строитель», сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправная проводка или неосторожное обращение с печью.

2 ноября 2025 года после ликвидации пожара в доме в СНТ «Строитель» Мшинского садоводческого массива Лужского района Ленинградской области обнаружены тела 45-летней женщины и двух детей пяти и 12 лет со следами термического воздействия, — говорится в сообщении.

Назначены судебно-медицинские и пожаротехнические экспертизы. Следователи допрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего. Лужская городская прокуратура также начала проверку и напомнила жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.

