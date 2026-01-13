Психолог дала советы, как искоренить токсичные паттерны в поведении

Анализ собственных эмоций может помочь вычислить токсичные паттерны поведения и искоренить их, рассказала 360.ru психолог, специалист по работе с подсознанием Анна Пакки. Она отметила, что помочь может и работа со специалистом.

Профессиональная работа со специалистом через расстановки, регрессию и выявление подсознательных программ позволяет определить и изменить существующие сценарии, — рассказала Пакки.

По мнению психолога, даже небольшие шаги в сторону осознанности могут спровоцировать позитивные изменения. Она отметила, что необходимо соблюдать регулярность и уважать собственный внутренний опыт.

Ранее бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева рассказала, что свои цели при планировании на год вперед важно максимально конкретизировать, это позволит повысить шансы на успех. По ее словам, расплывчатые формулировки и ориентация только на конечный результат снижают мотивацию и делают задачи труднодостижимыми.