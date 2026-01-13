Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
13 января 2026 в 16:21

Психолог дала советы, как искоренить токсичные паттерны в поведении

Психолог Пакки: анализ собственных эмоций поможет вычислить токсичные паттерны

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Анализ собственных эмоций может помочь вычислить токсичные паттерны поведения и искоренить их, рассказала 360.ru психолог, специалист по работе с подсознанием Анна Пакки. Она отметила, что помочь может и работа со специалистом.

Профессиональная работа со специалистом через расстановки, регрессию и выявление подсознательных программ позволяет определить и изменить существующие сценарии, — рассказала Пакки.

По мнению психолога, даже небольшие шаги в сторону осознанности могут спровоцировать позитивные изменения. Она отметила, что необходимо соблюдать регулярность и уважать собственный внутренний опыт.

Ранее бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева рассказала, что свои цели при планировании на год вперед важно максимально конкретизировать, это позволит повысить шансы на успех. По ее словам, расплывчатые формулировки и ориентация только на конечный результат снижают мотивацию и делают задачи труднодостижимыми.

психологи
анализы
поведение
изменения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ дали твердый ответ на попытки шантажировать партнеров Ирана
«Сигнал с небес»: в украинском министерстве прорвало канализацию
Психолог объяснила, почему 67-летней Мадонне подходит молодой бойфренд
Экс-гонщика «Формулы-1» арестовали за нападение на человека
Мишустин пообещал, что никого из погибших на СВО журналистов не забудут
Глава французских националистов вновь предстала перед судом
«Извращенец должен сидеть»: активисты выловили педофила
«Устранить конкурента»: генерал раскрыл правду о критике Западом авиации РФ
«Ситуация серьезная»: военэксперт об атаке ВСУ на казахстанские танкеры
Колдуна из Мали задержали после поражения сборной на Кубке Африки
Кто заплатит за воду в 3 раза больше в 2026 году — есть способ сэкономить
Американская компания планирует построить первую гостиницу на Луне
«Солнцепек» выжег позиции ВСУ в Запорожье и попал на видео
Мишустин вручил премии правительства России сотрудникам «Вечерней Москвы»
Изобретатель отсудил крупную сумму у машиностроительного завода
Названы три варианта оружия США, которое могло вызвать «гаванский синдром»
Юрист предупредил о штрафах при неправильной утилизации елки
Российские врачи вернули подростку возможность видеть
Родители невесты жестоко расправились с молодоженами сразу после свадьбы
Назначен новый главный тренер сборной России по синхронному плаванию
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.