«Одноклассники» запустят проект «Кем я стал, когда вырос»

«Одноклассники» совместно с фондом «Добрый город Петербург» запускают проект «Кем я стал, когда вырос» в поддержку Дня борьбы с эйджизмом. Цель инициативы — привлечь внимание общественности к возрастной дискриминации и разрушить стереотипы о пенсионном возрасте.

В рамках проекта несколько людей старшего поколения расскажут о том, как смогли найти себя и реализовать свои мечты после выхода на пенсию. Героями историй стали представители разных сфер — преподаватель и танцовщица чарльстона, одна из организаторов экскурсионного клуба, основательница вокального коллектива и создатель авторского направления айкидо.

Истории о жизненном пути будут публиковаться в официальной группе программы «Старшие» фонда «Добрый город Петербург» в ОК. Также в рамках проекта пройдут интерактивные мероприятия — мастер-классы по чарльстону, дыхательная гимнастика, онлайн-квартирники.

Ранее «Одноклассники» совместно с Всероссийским обществом инвалидов запустили проект «Сильнее обстоятельств». Героями историй стали восемь человек с различными особенностями здоровья, которые смогли добиться успехов в разных сферах.