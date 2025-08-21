Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 16:32

Секрет идеальных биточков: добиваемся того самого «эффекта тянучки»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные биточки с тянущимся сыром — простое, но эффектное блюдо, которое понравится всей семье. Нежная картофельная оболочка и расплавленная сырная начинка создают идеальное сочетание вкусов и текстур.

Для приготовления понадобится минимум ингредиентов: картофель (500 г), твердый сыр (150 г), яйца (2 шт.), панировочные сухари (50 г), соль и перец по вкусу. Отваренный картофель разминают в пюре, сыр нарезают брусочками. Картофельную массу формируют вокруг сырной начинки, затем биточки панируют и запекают до золотистой корочки.

Главный секрет успеха — правильный выбор сыра. Лучше использовать сорта, которые хорошо плавятся, но не растекаются. Готовые биточки получаются хрустящими снаружи и нежными внутри, с аппетитными тянущимися сырными нитями. Подавать их можно как самостоятельное блюдо или с любимым соусом.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

еда
рецепты
картофель
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд отложил на октябрь вопрос о банкротстве бывшего замглавы Минобороны
Эксперт рассказал, в каких случаях переходить по QR-коду безопасно
Моросящий снегопад и холод до -1? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Буланова может потерять ресторан из-за долгов
Два альпиниста из Ирана пропали в горах Киргизии
В Минобороны раскрыли детали массированных ударов по ВСУ
Лукашенко раскрыл, о чем хочет посоветоваться с Путиным
Серию точных сбросов российских авиабомб на позиции ВСУ сняли на видео
Эпидемиолог рассказал, какой грипп придет осенью в Россию
У бывшего замминистра обороны нашли антикварного «Фауста» Гете
Один из крупнейших банков России оказался под шквалом кибератак
Военкор увидел в новом посте Трампа угрозу новых терактов в России
Продюсер раскрыл, как Пугачева использовала Киркорова ради денег
«Черника» на фронте, огневой мешок для ВСУ: новости СВО на вечер 21 августа
Восьмилетней девочке выкололи глаза и убили из-за «ритуала»
Ракета-носитель «Ангара-1.2» успешно вывела военные спутники на орбиту
Потоки воды снесли мост в Магаданской области
Раскрыты две главные опасности перехода по фишинговым QR-кодам
Политолог объяснил, почему Западу выгодно не слышать позицию России
Россиянин вез драгоценности для жены из Дубая в интересном месте
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.