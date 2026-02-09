В РПЦ оценили идею «перепрофилировать» День святого Валентина Священник Кипшидзе: модернизировать День святого Валентина не нужно

Праздновать события, связанные с любовью и верностью в «культурно необоснованные дни» мы не можем, сообщил в беседе с NEWS.ru зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Таким образом он прокомментировал инициативу зампреда комитета Госдумы по защите семьи Татьяны Буцкой о «перепрофилировании» праздника 14 февраля в День плюшевой игрушки.

Я не знаю, что тут перепрофилировать, <...> считаю, что День святого Валентина является для нас праздником чужеродным, и мне кажется, что для любви праздновать все, что связано с традиционными ценностями, с браком, с любовью, верностью, мы можем в те дни, которые для нас культурно обоснованные, — сообщил Кипшидзе.

Он добавил, что «не видит никакой культурной, нравственной ценности» в Дне всех влюбленных. Кипшидзе уверен, что «это событие, редуцированное для коммерческого какого-то инструмента».

День Петра и Февронии или День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, является «важной датой» в рамках русской православной традиции, добавил собеседник NEWS.ru. А День святого Валентина «потерял любое отношение к христианскому наследию и в западном христианстве в том числе», добавил он.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая предложила модернизировать праздник 14 февраля, убрав упоминание святого Валентина. По ее мнению, вместо Дня влюбленных уместнее отмечать День любви или даже День плюшевой игрушки как символа нежности и доброты. Парламентарий подчеркнула, что это позволит сохранить традицию проявлять симпатию, но в другом контексте.