Стало известно, где кремируют режиссера Бутусова

Погибший в Болгарии театральный режиссер Юрий Бутусов будет кремирован в этой стране, сообщил директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок в беседе с РИА Новости. После этого прах доставят в Санкт-Петербург для захоронения.

Он будет кремирован там, где погиб. Затем прах перевезут в Петербург для захоронения. <...> Глобальной жизненной ошибкой Юрия Бутусова было то, что он покинул Россию и уехал в Европу, — сказал Крок.

Ранее директор театра имени Вахтангова в разговоре с NEWS.ru сообщил предварительные обстоятельства гибели режиссера Юрия Бутусова. Согласно полученной информации, трагедия произошла во время семейного отдыха в Болгарии, где известный театральный деятель утонул.

О кончине 63-летнего Бутусова изначально сообщила актриса Варвара Шмыкова. Она ссылалась на информацию от художника Александра Шишкина-Хокусая.

Юрий Бутусов появился на свет в 1961 году в гатчинском районе Ленинградской области. После окончания режиссерского факультета Санкт-Петербургской театральной академии он сразу заявил о себе как о талантливом постановщике. Его дипломная работа — спектакль «В ожидании Годо» — получила высокую оценку профессионалов и была отмечена престижной театральной премией «Золотая маска».