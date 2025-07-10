Психолог объяснила, что мешает людям отстаивать личные границы Психолог Игонина заявила, что люди не умеют отказывать из-за страха последствий

Людям тяжело говорить «нет» из-за страха последствий, а также желания понравиться окружающим и самому себе, заявила РИАМО психолог Екатерина Игонина. Среди других причин неумения отказывать она назвала слабые личные границы и низкую самооценку.

Самая главная причина неумения отказывать — это желание быть хорошими. Безотказность прекрасно вписывается в образы исполнительного сотрудника, верного друга. Но наступает момент, когда потребность быть хорошим начинает вызывать недовольство собственной жизнью, — предупредила Игонина.

Помимо этого, люди также опасаются, что из-за отказа у них могут быть проблемы на работе или в личной жизни. А в некоторых случаях такое поведение обусловлено страхом конфликтов или угрызениями совести, уточнила психолог.

Психолог Юлия Винокурова ранее заявила, что поцелуи, особенно в губы, без согласия ребенка могут нарушать его личные границы. По ее словам, такие действия могут привести к формированию у ребенка ощущения, что его тело не принадлежит ему и он должен смиряться с нежелательными действиями.