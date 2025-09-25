Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
25 сентября 2025 в 12:44

Королевская семья Британии: новости, Маркл собралась бороться за Гарри

Меган Маркл и принц Гарри Меган Маркл и принц Гарри Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Меган Маркл чувствует, что теряет своего супруга принца Гарри после его решения помириться с отцом Карлом III, и намерена бороться за него, пишет RadarOnline. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 25 сентября?

Почему Маркл считает, что теряет Гарри

По словам инсайдеров, Маркл опасается, что члены королевской семьи могут использовать усилия Гарри по примирению, чтобы разрушить их брак.

«Гарри явно очень тоскует по дому и отчаянно хочет развить положительные моменты недавней встречи с отцом, и это отвлекает его от их жизни в Америке», — сказал источник, добавив, что «Меган чувствует, что теряет его».

По мнению инсайдера, герцог Сассекский, судя по всему, будет готов принять любые условия для воссоединения с семьей, и это вызывает напряжение у Маркл.

«Но Меган не собирается просто стоять в стороне и позволить им отобрать у нее Гарри. Она будет бороться изо всех сил, чтобы сохранить брак», — отметил собеседник.

Источники также говорят, что Гарри «на седьмом небе от счастья» после встречи с королем Карлом III и каждый разговор дома сводит к этой теме, а также к тому, что будет дальше.

«Хотя Меган рада, что ее муж общается со своим отцом, ситуация заставляет ее нервничать, поскольку она боится, что Гарри выскользнет из ее рук», — добавили они.

Принц Гарри и Меган Маркл Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако у Маркл есть план, как удержать мужа рядом с собой: «Она будет следить за тем, чтобы Гарри помнил, почему он в нее влюбился, готовить его любимые блюда и устраивать больше свиданий. Она не потеряет его так легко».

Почему Камилла обозлилась на Миддлтон

Как пишет RadarOnline, королева Камилла пришла в ярость, обнаружив, что Кейт Миддлтон затмила ее во время недавнего государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

«За кулисами царила напряженная атмосфера. Все взгляды были прикованы к Кейт, и Камилла это прекрасно понимала. Она была в ярости от того, что внимание ускользнуло от нее, и знала, что позже люди будут сплетничать об этом», — рассказал один из инсайдеров.

Отмечается, что Миддлтон, сидевшая рядом с Трампом, приковала к себе внимание всего зала.

Один из гостей сообщил: «Трамп большую часть разговора посвятил Кейт. Она производила впечатление изысканной, уверенной в себе, совершенно естественной. Контраст с Камиллой был очевиден — и она это осознавала».

Это породило предположения о вражде между двумя родственницами, пишет RadarOnline.

Читайте также:

Погода в Москве в четверг, 25 сентября: наступил октябрьский холод?

В Шереметьево столкнулись два самолета: что известно, есть ли пострадавшие

Доллар по 110, падение рубля: курсы валют 25 сентября, что с евро и юанем

королевская семья
новости
Меган Маркл
принц Гарри
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коц объяснил важность освобождения Дерилово, Майского и Степового
Продюсер объяснил, почему уехавшие звезды не могут следовать совету Певцова
Массовое отравление алкоголем в Ленобласти: что известно, сколько погибших
Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото
Директор школы не допустил до экзаменов троечников и угодил в скандал
Военные РФ испытали лазерную пушку для разминирования в Курской области
Российские военные придумали, как увеличить дальность дронов в зоне СВО
В Сланцах пьяный мужчина с канистрой растворителя сжег соседей
Что посмотреть во Владимире: путеводитель по Золотому кольцу России
Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины
Киркоров, измены жене, рождение сына: как живет певец Влад Соколовский
Бойцы полка «Север-Ахмат» уничтожили шестерых диверсантов в ДНР
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Момент поражения подстанции под Черниговом попал на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.