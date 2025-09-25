Королевская семья Британии: новости, Маркл собралась бороться за Гарри

Меган Маркл чувствует, что теряет своего супруга принца Гарри после его решения помириться с отцом Карлом III, и намерена бороться за него, пишет RadarOnline. Какие новости королевской семьи известны сегодня, 25 сентября?

Почему Маркл считает, что теряет Гарри

По словам инсайдеров, Маркл опасается, что члены королевской семьи могут использовать усилия Гарри по примирению, чтобы разрушить их брак.

«Гарри явно очень тоскует по дому и отчаянно хочет развить положительные моменты недавней встречи с отцом, и это отвлекает его от их жизни в Америке», — сказал источник, добавив, что «Меган чувствует, что теряет его».

По мнению инсайдера, герцог Сассекский, судя по всему, будет готов принять любые условия для воссоединения с семьей, и это вызывает напряжение у Маркл.

«Но Меган не собирается просто стоять в стороне и позволить им отобрать у нее Гарри. Она будет бороться изо всех сил, чтобы сохранить брак», — отметил собеседник.

Источники также говорят, что Гарри «на седьмом небе от счастья» после встречи с королем Карлом III и каждый разговор дома сводит к этой теме, а также к тому, что будет дальше.

«Хотя Меган рада, что ее муж общается со своим отцом, ситуация заставляет ее нервничать, поскольку она боится, что Гарри выскользнет из ее рук», — добавили они.

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако у Маркл есть план, как удержать мужа рядом с собой: «Она будет следить за тем, чтобы Гарри помнил, почему он в нее влюбился, готовить его любимые блюда и устраивать больше свиданий. Она не потеряет его так легко».

Почему Камилла обозлилась на Миддлтон

Как пишет RadarOnline, королева Камилла пришла в ярость, обнаружив, что Кейт Миддлтон затмила ее во время недавнего государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

«За кулисами царила напряженная атмосфера. Все взгляды были прикованы к Кейт, и Камилла это прекрасно понимала. Она была в ярости от того, что внимание ускользнуло от нее, и знала, что позже люди будут сплетничать об этом», — рассказал один из инсайдеров.

Отмечается, что Миддлтон, сидевшая рядом с Трампом, приковала к себе внимание всего зала.

Один из гостей сообщил: «Трамп большую часть разговора посвятил Кейт. Она производила впечатление изысканной, уверенной в себе, совершенно естественной. Контраст с Камиллой был очевиден — и она это осознавала».

Это породило предположения о вражде между двумя родственницами, пишет RadarOnline.

