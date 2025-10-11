Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 20:07

Соседов усомнился в значимости Пугачевой для российской эстрады

Музыкальный критик Сергей Соседов частично поддержал высказывание продюсера Иосифа Пригожина о том, что певица Алла Пугачева является диктатором в шоу-бизнесе. В беседе с порталом «Страсти» эксперт отметил отсутствие у Примадонны абсолютной власти в музыкальной индустрии.

Это преувеличение. Были и более серьезные и влиятельные фигуры на эстраде, например Иосиф Кобзон. Вот уж кто действительно помогал людям, и не только артистам, — сказал критик.

Ранее Пугачева заявила, что разочарована поведением композитора Игоря Николаева. Примадонна обиделась на музыканта, который не упомянул ее в ходе своего выступления после многолетней совместной работы. По мнению артистки, Николаеву запретили публичные высказывания о ней и его бывшей возлюбленной Наташе Королевой, с чем он согласился. Она подчеркнула, что сама никогда не поступила бы аналогичным образом.

Кроме того, певица впервые за долгий период продемонстрировала свои вокальные способности, исполнив композицию «Ой, мороз, мороз» на юрмальском пляже по просьбе отдыхающего. Данный жест свидетельствует о сохранении желания артистки петь, несмотря на прекращение концертной деятельности в 2009 году.

