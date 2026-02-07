Зимняя Олимпиада — 2026
Пустой вагон сошел с рельсов в Волгоградской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пустой вагон сошел с рельсов на перегоне станций Качалино — Котлубань в Городищенском районе Волгоградской области, сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. Пострадавших в результате происшествия нет. Надзорное ведомство проводит проверку по данному факту.

Сегодня, 7 февраля 2026 года, на перегоне станций Качалино — Котлубань Приволжской железной дороги допущен сход порожнего вагона. Пострадавших нет. На место происшествия выехал заместитель Волгоградского транспортного прокурора, — сообщили в ведомстве.

По данному факту организована проверка по вопросам соблюдения норм безопасности на железнодорожном транспорте. Прокуратура также осуществляет контроль за соблюдением прав пассажиров, чьи поезда могли быть задержаны из-за инцидента. Расследование причин схода вагона продолжается.

Ранее в Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем. В пресс-службе Забайкальской железной дороги уточнили, что инцидент обошелся без пострадавших. Габариты соседних путей нарушены не были.

