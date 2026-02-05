Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 07:10

Еще один грузовой поезд сошел с рельсов в российском регионе

В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги. По данным ведомства, обошлось без пострадавших, габариты соседних путей не нарушены.

На перегоне Хилок – Гыршелун Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, 11 вагонов грузового поезда с углем, — говорится в сообщении.

В ведомстве обратили внимание, что случившееся не отразилось на движении пассажирских поездов. К месту происшествия направили восстановительные поезда. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что на станции Кочетовка-2 в Мичуринске произошел крупный пожар из-за схода с рельсов грузового состава. В результате аварии загорелся бензин, что привело к интенсивному возгоранию. На видео, которые появились в Сети, можно увидеть мощное пламя и густые клубы черного дыма.

До этого сообщалось, что при взрыве пострадал машинист поезда. Он пытался самостоятельно потушить возгорание, которое началось сразу после схода вагонов. Уточнялось, что мужчина получил серьезные ожоги. Его срочно доставили в больницу.

Россия
Забайкальский край
железные дороги
поезда
вагоны
