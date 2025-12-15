Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Праздничная закуска, которая исчезает первой: простые помидоры превращаются в эффектное угощение — идеальный вариант для Нового года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В преддверии зимних праздников всегда хочется накрыть стол так, чтобы родные остались в полном восторге. Эта легкая и очень симпатичная закуска готовится всего за несколько минут, но смотрится как ресторанная подача. А главное — продукты самые обычные, а результат впечатляет.

Возьмите два помидора и нарежьте кружочками. Откройте банку тунца, слейте жидкость и разомните рыбу вилкой, добавив три чайные ложки майонеза. Перемешайте, затем выложите получившуюся массу на помидоры. Мелко нарежьте один огурец и распределите поверх тунца, чтобы закуска стала свежей и сочной.

Отварите два яйца: желток натрите и посыпьте блюдо, а из белков можно вырезать простые декоративные лепестки. Добавьте 3-4 маслины и маленькую веточку укропа — и праздничная мини-композиция готова. Такая закуска всегда разлетается первой, поэтому смело готовьте двойную порцию.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом каждая хозяйка ищет рецепт, который был бы вкусным, эффектным и при этом без лишних хлопот. Салат «На ура» — именно такой случай. Его название говорит само за себя: готовится за считаные минуты, а съедается первым, потому что получается легким, сочным и ароматным.

Праздничная закуска, которая исчезает первой: простые помидоры превращаются в эффектное угощение — идеальный вариант для Нового года В преддверии зимних праздников всегда хочется накрыть стол так, чтобы родные остались в полном восторге. Эта легкая и очень симпатичная закуска готовится всего за несколько минут, но смотрится как ресторанная подача. А главное — продукты самые обычные, а результат впечатляет.
помидоры — 2 шт.;
тунец в собственном соку — 1 банка;
яйца — 2 шт.;
огурец — 1 шт.;
майонез — 3 ч. ложки;
маслины без косточек — 3−4 шт.;
укроп — небольшой пучок.
Возьмите два помидора и нарежьте кружочками. Откройте банку тунца, слейте жидкость и разомните рыбу вилкой, добавив три чайные ложки майонеза.
Перемешайте, затем выложите получившуюся массу на помидоры. Мелко нарежьте один огурец и распределите поверх тунца, чтобы закуска стала свежей и сочной.
Отварите два яйца: желток натрите и посыпьте блюдо, а из белков можно вырезать простые декоративные лепестки.
Добавьте 3–4 маслины и маленькую веточку укропа — и праздничная мини-композиция готова.
