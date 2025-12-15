Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 декабря 2025 в 07:48

Готовлю итальянский минестроне — яркий и сытный обед с пастой и овощами: самое то, когда надоели обычные супы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Минестроне — это больше, чем просто суп, — это воплощение итальянского образа жизни в одной кастрюле, где каждое время года говорит своим голосом через свежие овощи. Яркая смесь моркови, сельдерея, зеленой фасоли и томатов, томящаяся в ароматном бульоне с итальянскими травами, создает насыщенный, глубокий вкус, который согревает душу и тело.

Луковицу, морковь и 1,5 стебля сельдерея мелко нарезаю и пассерую в кастрюле до мягкости. Добавляю 200 г нарезанной зеленой фасоли, обжариваю 2-3 минуты. Вливаю 1,5 л бульона (овощного или куриного) и добавляю 300 г нарезанных томатов в собственном соку. Довожу до кипения, добавляю итальянские травы, сушеный чеснок и соль по вкусу, убавляю огонь и варю 15 минут. Затем добавляю 150 г мелкой пасты (оричетте, диталини) и варю еще 8–10 минут до готовности пасты. За 2 минуты до конца варки добавляю 50 г свежего шпината. Подаю суп горячим, обильно посыпав тертым пармезаном.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Праздничная закуска, которая исчезает первой: простые помидоры превращаются в эффектное угощение — идеальный вариант для Нового года
Общество
Праздничная закуска, которая исчезает первой: простые помидоры превращаются в эффектное угощение — идеальный вариант для Нового года
Не оладьи и не панкейки: австрийские фаннкухен на творожном сыре — такая вкуснота, не описать словами
Общество
Не оладьи и не панкейки: австрийские фаннкухен на творожном сыре — такая вкуснота, не описать словами
Хачапури — в сторону: готовлю сочные турецкие пиде. Лепешки-лодочки с сытной начинкой к обеду
Общество
Хачапури — в сторону: готовлю сочные турецкие пиде. Лепешки-лодочки с сытной начинкой к обеду
Необычный хлеб, который удивит всех: простой рис превращается в пушистую домашнюю выпечку — старинный рецепт, который стоит вернуть
Общество
Необычный хлеб, который удивит всех: простой рис превращается в пушистую домашнюю выпечку — старинный рецепт, который стоит вернуть
Главное украшение вашего стола — готовлю салат «Фейерверк» за 15 минут: крабовая вкуснота к Новому году
Общество
Главное украшение вашего стола — готовлю салат «Фейерверк» за 15 минут: крабовая вкуснота к Новому году
еда
супы
Италия
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Новогодний бриз»: салат с кальмарами и яйцами — 10 минут, и стол накрыт!
В Госдуме рассмотрят меры для скрывающихся от правосудия за рубежом
У российского экс-вице-премьера требуют изъять элитный автопарк и 13 зданий
В МВД рассказали, как мошенники прикрываются ФСБ
Названы регионы с самыми высокими доходами населения в стране
Адвокат раскрыла, могут ли оштрафовать за лающую собаку в квартире
Младшая сестра пятой ракетки России сменила спортивное гражданство
Американские компании резко увеличили закупки российского шоколада
«Будет замаскирован»: в США предупредили Зеленского о скрытом перевороте
Бойцов ВСУ склоняют сдаваться в плен долларовыми бомбардировками
Раскрыта личность задержанного за стрельбу в Брауновском университете
Российские банки задумались над альтернативой переводам по СБП и картам
Теплый салат с тыквой и гранатом: сладкий и очень новогодний
Волонтеры приступили к поискам 13 пропавших туристов в Пермском крае
Москвичам рассказали, какой будет погода 15 декабря
В Россию стали чаще привозить автомобили из Южной Кореи
Названы популярные мошеннические схемы против пенсионеров
Синоптик заявил о самой морозной ночи в Москве
Российский хоккеист вошел в историю клуба НХЛ
Раскрыто влияние «схемы Долиной» на рынок вторичной недвижимости
Дальше
Самое популярное
Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус
Общество

Консервы в «Мимозу» больше не кладу, добавляю кальмары: получается богатый вкус

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.