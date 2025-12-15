Готовлю итальянский минестроне — яркий и сытный обед с пастой и овощами: самое то, когда надоели обычные супы

Минестроне — это больше, чем просто суп, — это воплощение итальянского образа жизни в одной кастрюле, где каждое время года говорит своим голосом через свежие овощи. Яркая смесь моркови, сельдерея, зеленой фасоли и томатов, томящаяся в ароматном бульоне с итальянскими травами, создает насыщенный, глубокий вкус, который согревает душу и тело.

Луковицу, морковь и 1,5 стебля сельдерея мелко нарезаю и пассерую в кастрюле до мягкости. Добавляю 200 г нарезанной зеленой фасоли, обжариваю 2-3 минуты. Вливаю 1,5 л бульона (овощного или куриного) и добавляю 300 г нарезанных томатов в собственном соку. Довожу до кипения, добавляю итальянские травы, сушеный чеснок и соль по вкусу, убавляю огонь и варю 15 минут. Затем добавляю 150 г мелкой пасты (оричетте, диталини) и варю еще 8–10 минут до готовности пасты. За 2 минуты до конца варки добавляю 50 г свежего шпината. Подаю суп горячим, обильно посыпав тертым пармезаном.

