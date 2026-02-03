Prada закрепила в России новый бренд

Итальянский модный бренд Prada зарегистрировал в Роспатенте товарный знак Luna Rossa, передает Lenta.ru со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile. Исключительные права на бренд действительны до марта 2035 года.

Заявка в ведомство была подана из люксембургского подразделения Prada. Под брендом Luna Rossa можно продавать парфюмерию, косметику, эфирные масла, средства для ухода за волосами, мыло и бытовую химию.

До этого два новых товарных знака были зарегистрированы в России известным французским модным домом Louis Vuitton. Среди них логотип коллекции под названием Les Gastons Vuitton и наименование Heures D'absence, предназначенное для ювелирных изделий и аксессуаров. Исключительное право на использование этих обозначений будет действовать до 1 октября 2035 года.

Ранее компания Rolex оформила два товарных знака для наручных часов в России — Daytona и RLX Rolex. Исключительное право на использование будет действовать до декабря 2034 года.

Также заявку на регистрацию товарного знака в России подал модный дом Chanel. Под брендом Chanel планируют продавать декоративные украшения из обычного металла, настольные статуэтки и текстильные мешочки для хранения.