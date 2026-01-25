Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 13:28

Louis Vuitton «закрепился» в России до 2035 года

Дом моды Louis Vuitton решил зарегистрировать в России два товарных знака

Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Два новых товарных знака были зарегистрированы в Российской Федерации известным французским модным домом Louis Vuitton, передает ТАСС. Среди них логотип коллекции под названием Les Gastons Vuitton и наименование Heures D'absence, предназначенное для ювелирных изделий и аксессуаров.

Заявки на официальную регистрацию данных товарных знаков поступили от компании в Роспатент еще в октябре 2025 года. Сама процедура регистрации завершилась только в январе 2026 года. Исключительное право на использование этих обозначений будет действовать до 1 октября 2035 года, после чего истекает его срок.

Ранее Louis Vuitton направил в Роспатент три заявки на правовую охрану товарных знаков линии Les Gastons Vuitton. Согласно сведениям из реестра федеральной службы, все документы поступили из Франции 1 октября 2025 года. Два логотипа были заявлены для регистрации сразу по двум классам Международной классификации товаров и услуг.

До этого сообщалось, что, несмотря на прекращение деятельности на российском рынке, компания Coca-Cola сохранила права на один из своих основных символов. Американский производитель продлил действие товарного знака, который закрепляет изображение всемирно известной стеклянной бутылки. Срок охраны этого бренда должен был завершиться в декабре 2025 года. Однако корпорация вовремя подала заявление о продлении срока действия.

Louis Vuitton
Роспатент
регистрации
товарные знаки
