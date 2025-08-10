Вэнс похвастался, почему для США важна встреча Путина и Трампа

Вэнс похвастался, почему для США важна встреча Путина и Трампа Вэнс назвал встречу Путина и Трампа прорывом американской дипломатии

Договоренность о встрече глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа является серьезным прорывом для американской дипломатии, заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс в эфире Fox News. Он подчеркнул, что это событие открывает новые перспективы для переговоров.

Это значительный прорыв для американской дипломатии, — подчеркнул Вэнс.

Вице-президент США также добавил, что Трамп не уверен в успехе переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Однако, отметил он, американский лидер считает нужным дать дипломатии шанс.

Ранее сообщалось, что Аляска станет местом встречи Путина и Трампа из-за непричастности американской стороны к Международному уголовному суду (МУС). Кроме того, как отмечается, многие европейские лидеры опасаются, что саммит обернется совместным давлением на Украину.

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас между тем заявила, что созывает 11 августа встречу министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения предстоящего саммита России и США по Украине на Аляске. По ее словам, Брюссель и Киев должны быть учтены в любых договоренностях.