Каллас одним заявлением выдала страх перед саммитом Путина и Трампа Каллас заявила о созыве глав МИД ЕС в связи с саммитом Путина и Трампа

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас созывает 11 августа встречу министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения предстоящего саммита России и США по Украине, где будут присутствовать президенты Владимир Путин и Дональд Трамп, пишет Reuters. По ее словам, Брюссель и Киев должны быть учтены в любых договоренностях.

Любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину, — заявила Каллас.

Ранее член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа является символичным. По его словам, встреча может отсылать к общему историческому прошлому и арктическому будущему двух стран.

Помощник российского президента Юрий Ушаков между тем сообщил, что на Аляске будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что лидеры России и США сосредоточатся на выработке конкретных предложений для достижения прочного мира. Детали формата и повестки переговоров пока не раскрываются.