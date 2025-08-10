Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 16:47

Каллас одним заявлением выдала страх перед саммитом Путина и Трампа

Каллас заявила о созыве глав МИД ЕС в связи с саммитом Путина и Трампа

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Mauro Scrobogna/Global Look Press

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас созывает 11 августа встречу министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения предстоящего саммита России и США по Украине, где будут присутствовать президенты Владимир Путин и Дональд Трамп, пишет Reuters. По ее словам, Брюссель и Киев должны быть учтены в любых договоренностях.

Любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину, — заявила Каллас.

Ранее член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа является символичным. По его словам, встреча может отсылать к общему историческому прошлому и арктическому будущему двух стран.

Помощник российского президента Юрий Ушаков между тем сообщил, что на Аляске будут обсуждаться варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Он уточнил, что лидеры России и США сосредоточатся на выработке конкретных предложений для достижения прочного мира. Детали формата и повестки переговоров пока не раскрываются.

Кая Каллас
Евросоюз
Владимир Путин
Украина
Дональд Трамп
переговоры
Аляска
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака ВСУ на Коми сегодня, 10 августа: что известно, есть ли пострадавшие
В США выбрали самую уродливую собаку в мире
Изысканный концентрат смородины со специями на зиму
В США нашли связь между встречей Путина и Трампа на Аляске и МУС
Путин поделился планами на Аляске с партнером России
Бурятский шепот в танках и «некрофилы» ЕС: новости СВО на вечер 10 августа
Названо возможное место прощания с актером Краско
В России нашли эффективное оружие против крупногабаритных БПЛА
В московском салоне собаку подстригли вместе с ухом
В Коми прояснили ситуацию с пострадавшими после налета БПЛА
Шторм в российском регионе превратил пляж в сокровищницу
В ОАЭ отреагировали на возможное массовое закрытие счетов компаний из РФ
Каллас одним заявлением выдала страх перед саммитом Путина и Трампа
Озвучена причина возгорания в Ялтинском горно-лесном заповеднике
В Киеве опасаются тайных договоренностей Москвы и Вашингтона
Канада срежет лимит стоимости нефти из России почти на $13
Артиллеристы и операторы БПЛА разнесли узел связи ВСУ
Шквал дождей и холод до +15? Погода в Москве в середине августа: чего ждать
В ГД ответили, на что может пойти Зеленский перед встречей Путина и Трампа
Стало известно о крупном продвижении российских войск у Красноармейска
Дальше
Самое популярное
Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.