Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 17:11

В США нашли связь между встречей Путина и Трампа на Аляске и МУС

WP: Путин и Трамп встретятся на Аляске из-за иммунитета США перед МУС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Аляска станет местом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за непричастности американской стороны к Международному уголовному суду (МУС), пишет The Washington Post. Кроме того, как отмечается, многие европейские лидеры опасаются, что саммит обернется совместным давлением на Украину.

Некоторые из возможных мест проведения, такие как Рим, могли оказаться непростыми, поскольку Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина. <…> США не являются стороной в суде, поэтому встреча на Аляске позволяет избежать этой проблемы, — сказано в материале.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что созывает 11 августа встречу министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения предстоящего саммита России и США по Украине на Аляске. По ее словам, Брюссель и Киев должны быть учтены в любых договоренностях.

Член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко тем временем заявил, что выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа является символичным. По его словам, встреча может отсылать к общему историческому прошлому и арктическому будущему двух стран.

Владимир Путин
США
Россия
Дональд Трамп
переговоры
Аляска
МУС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине вооруженный мужчина устроил захват заложников
Генсек НАТО озвучил сценарий переговоров, который не понравится Украине
Как удивить гостей: подайте хреновину «Тайский дракон»
Вице-президент США раскрыл ожидания по расследованию вмешательства в выборы
Курьер на самокате сбил девочку и протащил несколько метров в Рязани
На концерте Макса Коржа в Варшаве развернули бандеровский флаг
Мерц раскрыл, о чем он уже несколько недель умаливает Трампа
Аналитик объяснил, где ждать западных диверсий с теневым флотом России
На Западе раскрыли, как США заставят Украину отказаться от территорий
Ураганы и холод до +8 градусов? Погода в Москве в октябре: чего ждать
Стало известно, как ВСУ могли дотянуться до Коми и при чем тут Польша
Вэнс высказался о новом наказании Китая за закупки российской нефти
Кадыров подвел итоги после двух ночных атак ВСУ на Чечню
Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Российские ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников за три часа
В Австралии скончалась известная джазовая исполнительница
Стало известно, какая погода будет в Москве с 11 по 17 августа
«Опять столкнемся с VPN»: в Госдуме заговорили о запрете звонков в WhatsApp
Названо место прощания с режиссером Бутусовым
Израиль принял важное решение по двум оплотам ХАМАС в секторе Газа
Дальше
Самое популярное
Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.