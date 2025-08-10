В США нашли связь между встречей Путина и Трампа на Аляске и МУС

В США нашли связь между встречей Путина и Трампа на Аляске и МУС WP: Путин и Трамп встретятся на Аляске из-за иммунитета США перед МУС

Аляска станет местом встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа из-за непричастности американской стороны к Международному уголовному суду (МУС), пишет The Washington Post. Кроме того, как отмечается, многие европейские лидеры опасаются, что саммит обернется совместным давлением на Украину.

Некоторые из возможных мест проведения, такие как Рим, могли оказаться непростыми, поскольку Международный уголовный суд в 2023 году выдал ордер на арест Путина. <…> США не являются стороной в суде, поэтому встреча на Аляске позволяет избежать этой проблемы, — сказано в материале.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что созывает 11 августа встречу министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения предстоящего саммита России и США по Украине на Аляске. По ее словам, Брюссель и Киев должны быть учтены в любых договоренностях.

Член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко тем временем заявил, что выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа является символичным. По его словам, встреча может отсылать к общему историческому прошлому и арктическому будущему двух стран.