07 августа 2025 в 17:48

Экономист предупредила о рисках введения налогового вычета за аренду

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инициатива о введении налогового вычета для тех, кто снимает жилье, грозит появлением новых мошеннических схем, заявила NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы, замруководителя Высшей школы финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко. Это, по ее словам, окажет дополнительную нагрузку на бюджет страны. Для получения вычета некоторые граждане могут попытаться составлять «псевдодоговоры», считает эксперт.

Если налоговый вычет за аренду жилья будет полагаться в неограниченном количестве и для всех, то количество схем мошенничества может сильно возрасти, что даст дополнительную нагрузку на бюджет как страны, так и субъектов. Некоторые граждане начнут делать псевдодоговоры и пытаться таким образом получить вычет, — сказала Коваленко.

По словам эксперта, сроки получения налогового вычета должны быть ограничены, а одним из условий для его оформления должно стать предоставление справки об отсутствии в собственности объектов недвижимости.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов предложил ввести налоговый вычет за аренду жилья. По его словам, данная мера поможет молодым семьям, которые не могут приобрести собственное жилье из-за высоких цен и ограниченной доступности ипотечных программ.

По мнению Гибатдинова, вычет стоит предоставлять за аренду жилья не дороже 70 тысяч рублей или порога по региону, что поможет избежать мошенничества. Кроме того, отметил сенатор, льгота должна быть предоставлена только за аренду единственного жилья по месту фактического проживания, при наличии временной регистрации и подтверждающих документов об оплате.

